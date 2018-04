V Zoo Praha se narodilo opičí mládě, už se seznámilo s rodinou

V pražské zoologické zahradě se tento týden narodilo další mládě. Nový přírůstek přivedla na svět opice gueréza pláštíková. Matkou je samička Lucie, která porodila v pořadí již devátého potomka. V tiskové zprávě o tom informovala mluvčí zoo Lenka Pastorčáková.

Mládě přišlo na svět v úterý 3. dubna. Návštěvníci se na něj mohou přijít podívat do dolní části zoo, kde guerézy obývají jeden z Opičích ostrovů.



Samice Lucie se i tentokrát projevila jako vzorná a zkušená matka. Podle hlavního chovatele primátů Davida Valy své mládě po porodu sama očistila a její potomek se zdá být v pořádku. Byl u něj pozorován dobrý sací i úchopový reflex, uvedl Vala.





Nedlouho po porodu byla samička spatřena ve venkovním výběhu, kde své mládě půjčovala ostatním členům skupiny. "Toto chování je pro guerézy typické. Samice půjčuje hned v den porodu své mládě těm, kteří se podílí na jeho výchově. Jediný, kdo si mládě nebere, je chovný samec Katanga, který dohlíží na bezpečí rodiny," vysvětlil Vala.

Gueréza pláštíková též habešská obývá území západní, střední a východní Afriky. Měří asi 52 - 57 centimetrů a její ocas může dosahovat délky až 83 centimetrů. Samice rodí jediné mládě, které je téměř celé bílé. Mládě je na matce první týdny zcela závislá, dospívá až ve věku 4 až 6 let. V zajetí se gueréze mohou dožít více jak 23 let, ve volné přírodě je to o polovinu méně. V minulosti byli tito primáti hojně loveni pro svou srst, kterou využívaly domorodé kmeny k výrobě nejrůznějších ozdob.

Guerézu v současné době chovají zoo po celém světě, v Česku ji kromě Ostravy najdete také ve Zlíně, Hodoníně, Praze a Ústí nad Labem.