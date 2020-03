Ve zlínské zoo se narodila samička velblouda dvouhrbého

Původní zpráva Čtrnáctiletý pejsek Black je kříženec jezevčíka a špice. Je mazlivý, velmi hodný a miluje děti. Sice není nejmladší, ale je to stále čipera. Více se o pejskovi... více

V brněnské zoo se narodila trojčata drápkatých opiček, kosmanů běločelých. Ještě ve čtvrtek je návštěvníci mohli vidět v expozici, počínaje pátkem to už... více

Barrandov pomáhá

Ríša hledá milující náruč

Původní zpráva Ríša to v životě neměl lehké. Pochází z množírny psů a to ho poznamenalo na duši. Je vystrašený, bojí se lidí. Před časem to vypadalo na happy end, když se... více