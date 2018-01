Voliéra pro kondora i zázemí gibonů. Zoo Ostrava chystá tři nové expozice

V ostravské zoologické zahradě by letos mohla začít výstavba tří nových expozic, které by měly zvýšit atraktivitu zahrady. V plánu je vybudování voliéry pro kondora královského, ale i nová expozice makaků lvích či zázemí pro gibony bělolící.

"Pokud nedojde k nějakým mimořádným okolnostem, tak v roce 2018 z velkých projektů jsou nachystány tři," uvedl ředitel zoo Petr Čolas. Vzniknout by tak měla průchozí voliéra pro kondora královského. Pro tyto účely se počítá s přístavbou a stavebními úpravami objektu drobných šelem v blízkosti přírodního výběhu pro medvědy i jejím napojením na návštěvnickou trasu. Projekt by měl stát zhruba 16,5 milionu korun. Kondoři královští se v zoologických zahradách chovají poměrně vzácně a jen ojediněle se je daří rozmnožovat, zoo se to loni povedlo poprvé téměř po 50 letech.

"Druhým z projektů je expozice pro vyhubením ohrožené makaky lví z Indie, v jejichž chovu jsme světovou špičkou. Rádi bychom je přemístili ze starého pavilonu primátů, který by se v budoucnu měl demolovat, do nových přírodních prostor," řekl Čolas. Vybudování expozice by mělo přijít zhruba na 50 milionů korun.

Přibližně stejnou sumu by mělo stát nové zázemí pro kriticky ohrožené gibony bělolící, v jejichž chovu se zoo rovněž daří. "Měla by vzniknout expozice pro gibony a kopytníky," upřesnil Čolas. Stavby by letos mohly začít, ale s jejich dokončením se počítá nejdříve v roce 2019. Ještě do konce ledna chce ale zahrada otevřít menší expozice v Pavilonu evoluce, kde budou ryby, obojživelníci a další bezobratlá zvířata.

Náměstkyně primátora Kateřina Šebestová připomněla, že letos by měl v zoo skončit také rozsáhlý projekt rekonstrukce a rozšíření elektrických rozvodů. Pracuje se také na přípravě výstavby parkovacího domu pro dvě stovky automobilů. Měl by usnadnit parkování u zahrady, kde jsou nyní sice dvě parkoviště, ale především o víkendech či svátcích nejsou schopna pokrýt potřeby návštěvníků. Lidé mířící do zoo tak mnohdy blokují parkovací místa lidem z domů v okolí