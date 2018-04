Dostane PSG zákaz startu v Lize mistrů? Mělo falšovat příjmy

Vypadá to na velký problém. Francouzský klub Paris-Saint Germain by mohl čelit tučné pokutě a dokonce i zákazu ke startu v milionářské soutěži Ligy mistrů, v níž si dává každoročně ty nejvyšší cíle. Může za to přestupová politika, porušení pravidel finanční fair play a údajné falšování výkazů ohledně příspěvků od sponzorů.

S trochou nadsázky se dá říci, že na koho si ukáží, toho také získají. S výjimkou Lionela Messiho a Cristiana Ronalda dokázalo vedení fotbalového PSG přivést v posledních letech prakticky všechny posily, které zařadilo do předběžného seznamu vysněných akvizic.

Jak se však zdá, za své počínání na přestupovém trhu brzy dost možná krutě zaplatí. Už po loňských dvou mega příchodech, kdy do Parku Princů zavítal za těžko uvěřitelných 6 miliard korun brazilský fenomén Neymar, jehož následoval za nemalé peněžité prostředky francouzský reprezentační útočník Kylian Mbappé, vypluly na povrch formace o možném zákazu ke startu v prestižní Lize mistrů a tučné pokuty za nedodržování finanční fair play.

UEFA tehdy udělila pařížskému celku přísnou podmínku. O tu se zasloužila mimo jiné i Barcelona, Real Madrid a Juventus. Právě tyto celky hlasitě volaly po tom, aby katarský vlastník konečně začal respektovat stanovená pravidla. Nyní se zdá, že se "výhružka" přetaví v trest. Podle fotbalové unie totiž mančaft vedený španělským trenérem Uniem Emerym zfalšoval některé finanční výkazy, v nichž nadhodnotil výši obdržených peněz od sponzorů.

Podle mezinárodního deníku Financial Times si nyní UEFA najala sportovní poradenskou společnost Octagon, aby prostudovala všechny sponzorské smlouvy PSG a zjistila případné nejasnosti. Úvodní zprávy hovoří o tom, že některé peníze, které byly zapsány v příjmech od sponzorů, byly obdrženy od blízkých osob klubových majitelů.

Hlavní řídící orgán evropského fotbalu by se měl v příštím týdnu sejít, aby prodiskutoval další případné kroky. K závěrečnému rozhodnutí poté pravděpodobně dojde až po konci letošní sezony, čímž dostanou Pařížané šanci získat nové výdělky.