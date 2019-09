Střelecký kanonýr mlčel, Teplice slaví nečekaný skalp

Fotbalisté Mladé Boleslavi v dnešní dohrávce čtvrtého kola první ligy nečekaně prohráli 0:2 v Teplicích. Zatímco středočeský celek promarnil šanci snížit náskok druhé Plzně na jediný bod, Severočeši se díky dvěma gólům Jakuba Mareše na čtvrtý pokus v sezoně dočkali prvního domácího vítězství. Utkání se mělo původně uskutečnit v srpnu, ale kvůli problémům Mladé Boleslavi při cestě z předkola Evropské ligy v Kazachstánu bylo odloženo.

"Zasloužené vítězství Teplic po bojovném výkonu, na který jsme vůbec nereagovali. Hráli jsme platonický, pomalý fotbal a prohra 0:2 je ještě milosrdná," prohlásil na tiskové konferenci trenér Mladé Boleslavi Jozef Weber, jehož tým přitom v posledním vzájemném duelu na Stínadlech zaznamenal rekordní výhru 8:0.

"Říkal jsem hráčům, že jestli si někdo myslí, že to bude mít podobný průběh, tak je blázen. To se stává jednou za třicet let. Domácí hráli s větším zápalem a my jsme se do utkání vůbec nedostali," přidal Weber.

Domácí opět nastoupili bez potrestaného trenéra Hejkala, ale jeho absence jim v prvním poločase vůbec nevadila. Teplice favorita zaskočily a už ve čtvrté minutě potrestaly laxní bránění Mladé Boleslavi. Hlavičku Jakuba Mareše ještě brankář Šeda vyrazil, ale Řezníček vrátil míč před branku a nikým nehlídaný Mareš míč poslal do sítě.

V 37. minutě přidal Mareš druhý gól a i tentokrát mu k němu pomohla chyba boleslavské obrany. Kučerovu přihrávku do vápna totiž Jakub Klíma ve skluzu srazil před vybíhajícím Šedou tak nešťastně, že teplický útočník měl znovu snadnou práci a míč poslal do prázdné brány.

Hosté už v té chvíli hráli bez zkušeného obránce Pudila, který střídal kvůli zranění. "Zranil se už v minulém kole proti Příbrami. Je to pro nás komplikace, protože jsme už přišli o Jugase, Hájka a odešel i Takács," uvedl ke zranění bývalého reprezentanta Weber.

Mladá Boleslav dnes na Stínadlech ani náznakem neukázala, že má nejlepší útok v soutěži. Nebyl vidět ani ruský kanonýr Komličenko, který dal v předchozích dvou utkáních šest branek.

"Jsme nadšení, že jsme to dovedli do vítězného konce. S Bolkou se nám nedaří, zažili jsme tu fiasko, které jsme už nechtěli řešit. Hráči to slyšeli tolikrát, že není třeba to znovu zmiňovat, ale věděli, o co v zápase jde. Fotbalová krása to nebyla, docházely nám síly, ale ubojovali jsme to," řekl asistent teplického trenéra Pavel Drsek.

Tepličtí se tak dočkali prvního vítězství nad Mladou Boleslaví po deseti ligových zápasech a v tabulce jim patří jedenácté místo. Středočeši jsou o skóre třetí před Jabloncem a v sezoně venku ještě nevyhráli. Dnes na soupeřových hřištích zaznamenali třetí porážku.