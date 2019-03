Vaclík zatím stále neví, jestli proti Slavii nastoupí

Brankář fotbalistů Sevilly Tomáš Vaclík zatím stále neví, zda bude moci nastoupit do čtvrteční odvety osmifinále Evropské ligy na hřišti pražské Slavie. Český reprezentační gólman se už sice cítí po zranění z úvodního domácího duelu před týdnem lépe, ale naražený bok ho stále ještě trochu pobolívá. O jeho startu se rozhodne až po večerním závěrečném předzápasovém tréninku.

"Je to lepší. Cítím se trošku líp, lepší se to, ale uvidíme až dnes večer po tréninku. Ještě trochu mě to bolí," řekl na tiskové konferenci Vaclík.

Český gólman se před týdnem zranil při zákroku při druhém inkasovaném gólu, jímž slávista Alex Král vyrovnal na konečných 2:2. Po ošetření ještě zkusil pokračovat, ale minutu před přestávkou se posadil na trávník a musel střídat.

"V první moment jsem myslel, že jsem trefil tyč nebo konstrukci, která drží síť. Ale pak, co jsem se na to díval znovu, to vypadalo, že jsem dopadl na nohu (slávisty) Traorého," uvedl Vaclík.

Devětadvacetiletý gólman vynechal nedělní ligový zápas se San Sebastianem (5:2). "V neděli jsem byl v nominaci, ale ještě ráno jsem měl trénink s trenérem gólmanů. Tam jsme zjistili, že to nejde. V sobotu jsem se cítil relativně dobře, v neděli jsme toho zkusili udělat trošku víc. Tam to bohužel nešlo a nepustilo mě to," podotkl Vaclík.

"Od té doby jsem měl takový klidový režim. Trénoval jsem s trenérem gólmanů, ale museli jsme to trochu upravit, abych tomu místu trochu ulevil. Takže uvidíme dnes. Jsme domluveni, že zkusíme všechno. A uvidíme, jestli to půjde, nebo ne," dodal Vaclík.

Trenér Sevilly Pablo Machín je připraven na obě varianty. V prvním duelu vystřídal Vaclíka Juan Soriano. "Samozřejmě to není ideální. Ještě to v tuhle chvíli zvažujeme a uvidíme až v tom závěrečném tréninku ve středu večer. Tam se rozhodneme, jestli ho skutečně nasadíme," řekl Machín.

Vaclík bude mít v hledišti řadu známých. "Budu tu mít velkou podporu. Ani ne tak třeba od rodiny, ti díky tomu, že jsem tu za týden znovu (s reprezentací), přijedou až příští týden. Ale dostal jsem nějakých 38 lístků od klubu a všechny jsou pryč," uvedl Vaclík, který nechybí v nominaci reprezentace na zápasy v Anglii a doma s Brazílií.

Ve čtvrtek očekává ještě těžší utkání než před týdnem v Seville. "Jsme favority, ale očekávám, že to bude ještě těžší, než to bylo u nás. Slavia je doma velice silná, už dlouho je vyprodáno a Slavia si přivezla do odvety vynikající výsledek. Hrát 2:2 venku je vždy dobré. Ale já věřím v naši kvalitu. Věřím, že šance, které si vytvoříme, proměníme a po zápase budeme šťastnější my," dodal Vaclík.