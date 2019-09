Opatření proti odchodu? Barcelona dá Messimu doživotní smlouvu

Chceme tě tu napořád. Tak nějak zní slova fotbalové Barcelony, která si chce pojistit svého kouzelníka i po skončení kariéry. Proto brzy nabídne Lionelu Messimu doživotní kontrakt.

Katalánský klub pevně věří, že vzrůstem malý Argentinec bude hájit jejich barvy minimálně do roku 2022. Tou dobou mu sice bude 35 let, ale pokud nepřijde nějaké ošklivé zranění, měl by stále patřit k nejlepšímu, co špičkový fotbal nabízí.

Navíc je tu ještě jedna motivace - mistrovství světa v Kataru právě v roce 2022. Právě tato akce by mohla být poslední, kdy se pokusí se spoluhráči dokráčet na samotný vrchol a získat trofej světových šampionů.

Dvaatřicetiletý útočník působí v dresu Blaugranas od roku 2001, kdy se poprvé ukázal v mládežnickém výběru. Od té doby to je jedna velká show, která baví diváky po celém světě. Šikula, kterému prakticky nejde sebrat míč od nohy pravidelně skóruje přes třicet branek za sezonu.

Za jeho věrné služby se mu dostane zasloužené pocty. Barcelona pro něj má připravenou doživotní smlouvu, která by měla zahrnovat spolupráci po skončení aktivní kariéry. O existenci specifického kontraktu informuje španělský list Mundo Deportivo.

Je možné, že se jedná o reakci na prohlášení prezidenta klubu Josepa Maria Bartomeua, který uvedl, že Messi po skončení letošní sezony může odejít zadarmo. Vedení Barcelony přesto věří, že Messi je v týmu šťastný a nikam odcházet nechce. I když je veřejným tajemstvím, že Messiho sen je zahrát si za svůj vůbec první klub Newell´s Old Boys.