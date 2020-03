Nouzové řešení? Do play-off NHL by mohlo projít až 24 týmů

Kvůli řádění koronaviru jsou po světě přerušeny, nebo hůře zrušeny, různé sportovní odvětví. Nejinak tomu je i u slavné hokejové NHL. Ta však zatím neodpískala zbytek sezony. Jak by se případně ročník dohrával?

S jedním scénářem přišel hokejový novinář Igor Eronko, který pracuje pro společnost Sport-Express. Dle Rusa NHL zvažuje modifikovaný formát, ve kterém by do vyřazovací části postupovalo netradičních 24 týmů, což je o osm více než u klasického pavouka.

Kolega z TSN Darren Dreger potvrdil, že minimálně jeden z celků zámořské hokejové soutěže to považuje za velmi slibnou možnost.

Hearing the NHL considers 24 teams to get to the playoffs with a playout round to be played. If the season is going to be resumed, of course - Igor Eronko (@IgorEronko) March 16, 2020

Proč 24? Nejedná se o žádné nahodilé číslo, jak by se mohlo zprvu zdát. Na základě současné tabulky NHL by se do vyřazovací části dostal každý, kdo má alespoň matematickou šanci uhrát elitní osmičku. Na východě by seznam končil u Montrealu, na západě zase u Chicaga. Byť dle Hockey-reference.com mají nyní Canadiens šanci pouhých 0,1 % urvat místenku v klasickém play-off.

V praxi by to znamenalo, že by se níže umístěná mužstva utkala v boji o doplnění klasické top šestnáctky. Naopak, ty, které byly do nucené pauzy nejlepší, by musely nadále čekat, než se týmy s méně body mezi sebou "vymlátí".

Současná situace by znamenala ještě jeden historický milník. Z Centrální divize by se do finální části sezony dostalo všech sedm celků (St. Louis, Colorado, Dallas, Winnipeg, Nashville, Minnesota, Chicago).