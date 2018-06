Sebevědomá Anglie. Můžeme to vyhrát, věří hráči před MS

Fotbalisté Anglie vyrážejí na mistrovství světa plni očekávání. Přestože čtvrtfinále MS překonali naposledy před osmadvaceti lety, tak si parta kolem kapitána Harry Kanea dosti věří. Aby také ne. Většina britských expertů se shoduje, že Albionu dozrála generace, která je schopná soupeřit proti nejlepším.

Když se zeptáte kohokoli z anglického výběru na turnajové ambice, uslyšíte jednotnou odpověď: Jedeme tam pro zlato! Vysoké očekávání se však dalo tušit. Kdy jindy by měl hrdý Albion prorazit než nyní. Sestava je nabitá hvězdy Premier League, které doplňují mladí talentovaní hráči.

V obraně opory Manchesteru City Kyle Walker a John Stones. Šance by měl obstarávat kreativní mladík z Tottenhamu Dele Alli, v záloze doplněný bojovníkem z Liverpoolu Jordanem Hendersonem. A na závěr to nejlepší. V útoku rychlonohý Sterling s kapitánem Harry Kanem, hráčem s největší tržní hodnotou na světě a autorem 30 gólů v posledním ročníku Premier League. Zkušené opory doplní mladíci jako Alexander-Arnold, Loftus-Cheek nebo Rashford, kteří by měli do týmu přinést drzost a dravost.

V týmu panuje velmi dobrá atmosféra, což potvrzují i samotní hráči. "Toto je moje první mistrovství světa a moc se na něj těším. Za sebe můžu říci, že se jedu do Ruska pokusit vyhrát světový šampionát," uvedl sebevědomě v rozhovoru stoper John Stones. V pozitivním duchu pokračoval i jeho starší kolega z obrany Phil Jones. "Toto bude můj třetí turnaj s Anglií. Pokaždé jsme slýchali, že máme dobrý tým, ale nyní opravdu cítím, že tento výběr je speciální," prohlásil šestadvacetiletý obránce Manchesteru United. Útočník Jamie Vardy prozradil, co by mohlo vést k úspěchu. "Musíme si hru hlavně užívat. Nálada v týmu je dobrá, všichni jsme velmi uvolnění. Když to v sobě udržíme, můžeme uspět," dodal snajpr, který vystřílel předloni senzační titul Leicesteru.

Důležitým faktorem bude forma kapitána a největší hvězdy týmu, Harry Kanea. Klenot Spurs na reprezentačním turnaji zatím nikdy nedokázal potvrdit roli lídra. Na mistrovství Evropy do 21 let, pořádané v Česku, přijel jako tahoun, ale zklamal. Na Euru 2016 Anglii ostudně vyřadil Island už v osmifinále a Kane na turnaji nezapsal jediný gól.

Dokáží se Kane a spol. prosadit nyní? Kolébka fotbalu by si úspěch po letech zasloužila.