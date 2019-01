Tenisový Kocourkov. Rozdílná pravidla jsou matoucí

Jednotlivé tenisové grandslamy se od sebe liší v pravidlech o konci zápasu a nejen diváci v tom mají zmatek. Na všech čtyřech turnajích čekají totiž hráče a hráčky jiné rozuzlení. Organizátoři si na ně vymysleli tak trochu český Kocourkov, když někde se končí tiebreakem, jinde super-tiebreakem a ani to, kdy se tenisté ke zkrácené hře dostanou, není jednotné.

Úvodní grandslam letošní sezony sotva začal a hned přinesl jeden omyl v pravidlech. Pořadatelé Australian Open pro rok 2019 změnili koncovku rozhodující sady - u mužů v pátém setu, u žen ve třetím. Letos už nemusí vítěz vyhrát o dva gamy, ale za stavu 6:6 se jde nově do super tie-breaku. Nehraje se tedy do sedmi bodů, ale do deseti. Omylu se dopustila Britka Katie Boulterová.

Její radost po vítězné výměně za stavu 7:4 byla předčasná. K výhře ji chyběly tři body, nicméně i tak vyhrála. Na ostatních grandslamech si ale nejen ona bude muset dát pozor. U všech je koncovka rozhodujícího setu jiná. Jediný turnaj velké čtyřky, který zůstal pro letošní rok bez změny, je Roland Garros v Paříži. Na antukových dvorcích stále platí, že vítěz bude muset vyhrát o dva gamy.

Tenisový maraton na trávě nehrozí

Další změna je ovšem pro všechny hráče i hráčky přichystána na slavném Wimbledonu. Na londýnské trávě se bude hrát nově v rozhodující sadě do stavu 12:12, poté přijde na řadu klasický tie-break do sedmi bodů. Ten bude i na posledním grandslamu sezony v americkém New Yorku, kde se zkrácená hra hraje již dlouhodobě, ovšem za stavu 6:6.

Organizátoři vyšli letos vstříc hráčům, kdy zejména muži kritizovali nekonečné páté sety. Namátkou Jihoafričan Kevin Anderson takto sice loni vyhrál čtvrtfinále i semifinále Wimbledonu, ale v souboji o titul už neměl síly proti Srbovi Novaku Djokovičovi. Tenisté i tenistky novinku v podobě zkrácených her uvítali, jistě by ale byli raději, kdyby koncovka zápasů na všech sjednotila.

Takhle je v případě maximálního odehraného počtu setů čeká jiný závěr zápasu. Tak trochu český Kocourkov. Jednou tak, pak zase onak, a aby toho nebylo málo, na dalším turnaji jiné rozuzlení. Není divu, že pak přijde na kurt hráčka, která si nestihne prostudovat pravidla, když je má každý turnaj z velké čtyřky odlišná.