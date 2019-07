Hon na UFO: motely u Oblasti 51 se připravují na turisty

Majitelé ubytovacích zařízení v blízkosti Oblasti 51 se připravují na velký příliv turistů, který patrně nastane v pátek 20. září. Na facebookové události Storm Area 51, They Can't Stop All of Us, která nabádá lidi, aby společně "dobyli" tajemnou základnu a navštívili mimozemšťany, přislíbily účast už skoro dva miliony uživatelů a majitelé místních motelů už pomalu hlásí všechny vyprodané pokoje. Zprávu přinesl server NBC News.

Vern Holaday vlastní motel zhruba 140 kilometrů severně od Las Vegas v městečku Alamo v Nevadě. Z pátku 20. na sobotu 21. září už má volné jen dva pokoje. "Pomyslel jsem si: máme to tady zase," vzpomíná na podzim 2009, kdy o ubytování v jeho 15pokojovém motelu byl rovněž velký zájem. Tehdy asi tucet motorkářů z Idaha, kteří věřili v existenci UFO, chtěli k ostře střežené základně společně přijet s tím, že stráž je nebude schopná zastavit. Nakonec tak ale neučinili.

Mimozemské záhady kolem Oblasti 51 jsou natolik proslulé, že místním dělají byznys. Většina turistů se už několik desítek let ubytovává v malých městech právě díky tomu, že jsou na dosah vojenské základně.

Facebooková událost, před kterou už návštěvníky varovalo i americké letectvo, ale zažehla v lidech tak obrovský zájem, že už jsou z toho nervózní i majitelé místních kempů a motelů. Těm v posledních dnech neustále zvoní telefon, lidé volají a ptají se na volné pokoje. Někteří jsou nadšeni z potenciálního finančního zisku, jiní se však obávají nedostatečné infrastruktury, jež tak obrovské davy lidí nepojme.

"Jsem z toho ohromena tak jako nikdy. Je to šílenství," komentuje Connie Westová, která se svou matkou Rachel vlastní v Alamu motel, bar a restauraci Little A'Le'Inn. Už měsíc ji neustále zahlcují telefonáty žádající rezervaci pokoje. A ozývají se také různé kapely, které by chtěly v místě během události hrát. Už tak objednává nadstandardní množství alkoholu a jídla, jelikož její bar je v okruhu 150 kilometrů jediný.

Rovněž objednává trička, hrnky a další suvenýry s tématikou UFO a mimozemšťanů a nadšencům do konspiračních teorií vzkazuje: "Všichni jste vítáni." I přes vidinu masivního výdělku má však obavy z toho, že si lidé v tak obrovském početném davu začnou ubližovat, zraní se nebo budou zatčeni během nezákonného pokusu o vniknutí na základnu. "Uvidíme, co se stane. Pro byznys by to mohlo být skvělé, ale také to může být finanční katastrofa," uzavřela.

A příliš klidní nejsou ani místní obyvatelé. Jeden z nich, Michael Shepherd, se například bojí množství odpadků, které návštěvníci v oblasti zanechají. "Tohle je naše malá část pouště. Chceme, aby to lidé respektovali," přeje si.