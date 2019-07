Zemětřesení v Kalifornii: Modlili jsme se, aby otřesy přestaly

Očití svědci se shodují, že druhé zemětřesení, které v pátek večer místního času (dnes brzy ráno SELČ) zasáhlo jižní Kalifornii, bylo silnější a delší. Lidé na sociálních sítích intenzitu otřesů až 7,1 stupně ilustrují na rozvířených hladinách bazénů, kmitajících zaparkovaných vozech, záběrech z restaurací a obchodů. Moderátorka stanice NBC News v přímém přenosu propadla panice a vlezla pod stůl. Atrakce kvůli otřesům vyklidil Disneyland na předměstí Los Angeles.

"Bylo to silné. Vypadalo to, že se budova zřítí," popsala situaci televizi CNN Pinkal Panchalová, majitelka motelu ve městě Ridgecrest, poblíž kterého bylo epicentrum zemětřesení. "Vyběhli jsme na silnici... Dům se tak otřásal, že jsem si myslela, že spadne střecha. Bylo to opravdu zlé. Začala jsem plakat. Nevěděla jsem, jestli to přežijeme, nebo ne... Drželi jsme se s hosty a modlili se, aby otřesy přestaly," líčí průběh druhého zemětřesení.

"Vyrostla jsem v Kalifornii a dosud jsem tu nic podobného nepocítila," konstatovala v přímém přenosu z Ridgecrestu korespondentka stanice NBC News Molly Hunterová. "Tohle zemětřesení o síle 7,1 stupně opravdu vyvolávalo strach. Vstala jsem z postele, v hotelu se hned spustil alarm," popisuje poslední otřesy Hunterová, která, jak říká, první zemětřesení ve čtvrtek prospala. Ukazuje dále na hotel a část města za ním, které jsou bez proudu. Díky generátorům je osvětlená jen nedaleká nemocnice, do níž se podle novinářky sjíždějí sanitky. Nad hlavami přelétávají vrtulníky.

"Trvalo to asi minutu," uvedla Giovanna Gomezová, která byla s rodinou v domě, který se začal otřásat a voda se vylévala z bazénu. "Bylo to mnohem silnější než to včerejší (čtvrteční zemětřesení). (Všechno) se plynule komíhalo sem a tam," popisuje páteční zemětřesení žena z města Bakersfield, které leží zhruba 200 kilometrů západně od Ridgecrestu a severozápadně od Los Angeles.

"Intenzita zemětřesení se bez ustání zesilovala. Podíval jsem se na svůj dům - svítidlo se začalo komíhat. Viděl jsem, že se houpou dráty elektrického vedení," řekl agentuře AP Andrew Lippman, který žije na předměstí Los Angeles, kde si v tu dobu před domem četl noviny. "Trvalo to tak 45 vteřin," dodává.

Předchozí svědectví potvrzuje i Donald Castle, který žije ve městě Porterville, severně od Bakersfiledu: "Byly to silnější otřesy než ty v Den nezávislosti. Trvaly déle a byly mocnější. Můj dům se otřásal zhruba 25 vteřin," říká.

Uživatelé sociálních sítí zachytili sílu druhého zemětřesení na rozbouřených hladinách bazénů. Jiní otřesy ilustrují záběry akvária, anebo zaparkovaných vozů.

Epicentrum zemětřesení se stejně jako ve čtvrtek nacházelo u města Ridgecrest v Mohavské poušti asi 240 kilometrů severovýchodně od Los Angeles. Paniku barvitě zachycuje video zachycující útěk lidí z restaurace. Na záběrech obchodu s oblečením je slyšet řinčení skla a chrastění ramínek, světlo zhasne a spustí se alarm. Uličky v obchodu s potravinami jsou plné lahví.

Panice propadla i moderátorka televize CBS, která se přímém přenosu schovala pod stůl. Atrakce kvůli otřesům nechal vyklidit Disneyland na předměstí Los Angeles.