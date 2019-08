Kurdové nepotřebují vlastní stát, tvrdí jejich vůdce

Vězněný kurdský vůdce Abdullah Öcalan oznámil, že je připraven řešit kurdskou otázku a že do týdne dokáže zastavit konflikt tureckého státu a kurdských ozbrojenců. Kurdové podle něj nepotřebují vlastní stát, informovala agentura Reuters s odvoláním na jeho právní zástupce. Öcalan je zakladatelem separatistické Strany kurdských pracujících (PKK), která proti tureckému státu vede od roku 1984 gerilovou válku za vznik samostatného Kurdistánu.

Kurdský vůdce je vězněn na na ostrově Imrali, který se nachází blízko Istanbulu, od roku 1999, kdy ho turecké speciální jednotky zadržely v Keni. Před dvaceti lety byl odsouzen k trestu smrti podle zákona namířeného proti podněcování vražd, masakrů a vymáhání peněz pro rozdělení země; trest mu byl v roce 2002 změněn na doživotí. Öcalana si váží mnoho příznivců prokurdské Lidové demokratické strany (HDP), kteří v něm spatřují klíč k jakémukoli mírovému procesu, napsala agentura Reuters.

V květnu mu byl zrušen zákaz návštěv ve vězení platný od roku 2011 a tehdy se po osmi letech poprvé setkal se svými právníky. Ti v prohlášení uvedli, že se s ním znovu sešli tuto středu.

Öcalan v prohlášení uvedl, že Kurdové nepotřebují vlastní stát. "Pokouším se Kurdům otevřít prostor, pojďme kurdskou otázku vyřešit," vyzval zakladatel PKK. "Říkám, že konfliktní situaci mohu odstranit do týdne. Mohu to vyřešit, jsem si tím jist. Jsem připraven (situaci) řešit. Ale stát musí učinit, co je nezbytné," dodal.

PKK svůj boj zahájila na jihovýchodě země v roce 1984 a postupně zmírnila své požadavky. Boje nepřežilo na 40 tisíc lidí, z nichž většina jsou Kurdové, píše Reuters. Turecko, Spojené státy i Evropská unie řadí PKK k teroristickým organizacím.

V roce 2015, po konci příměří mezi státem a PKK, nařídila turecká vláda zákaz vycházení ve velkých částech na jihovýchodě země a oblasti obývané převážně Kurdy vláda bombardovala těžkými zbraněmi. Öcalan hrál v mírových rozhovorech důležitou roli.

Kurdové jsou indoevropský národ, který v současnosti čítá kolem 30 milionů příslušníků. Žijí zejména v jihovýchodním Turecku (asi třetina všech Kurdů), severním Iráku, severozápadním Íránu, Sýrii, Arménii či v Gruzii. Bývají označováni za největší národ bez vlastního státu. Jediné autonomní území s vlastní správou mají Kurdové na severu Iráku.