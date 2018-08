Pastor dál zůstává v domácím vězení, hrozí mu desítky let žaláře

Turecký soud ve středu znovu odmítl propustit z domácího vězení amerického pastora, který byl před dvěma lety zadržen pro podezření z terorismu a špionáže. Proti 50letému Andrewovi Brunsonovi se nyní vede v Turecku soudní proces, ve kterém obviněnému hrozí trest až 35 let vězení. Pastor všechna obvinění popírá. Kauza představuje jedno z citlivých míst v komplikovaných vztazích mezi USA a Tureckem.

Turecká televize TRT informovala, že soud zamítl další z odvolání proti omezení pastorova pohybu a jeho zákazu opustit zemi, které předložil Brunsonův advokát.

Americký prezident Donald Trump pohrozil v červenci Turecku tvrdými sankcemi, pokud Ankara Brunsona nepustí na svobodu.

#BREAKING: A Turkish court has rejected the appeal to release US Pastor Andrew Brunson from house arrest. Brunson’s lawyer says a higher court is yet to rule on the appeal pic.twitter.com/wm2nuZCevg