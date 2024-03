Bulharsko a Rumunsko po 13 letech čekání vstoupily do schengenského prostoru

Bulharsko a Rumunsko po 13 letech čekání dnes oficiálně vstoupily do schengenského prostoru. Zatím končí kontroly na vnitřních vzdušných a námořních hranicích s ostatními členskými zeměmi, pozemní kontroly zůstávají, což znepokojuje řidiče kamionů, upozornila agentura AFP. Důvodem zachování kontrol na silnicích je veto Rakouska, které se obává přílivu žadatelů o azyl.

Od dnešního dne se také do Bulharska a Rumunská létá z druhého terminálu pražského Letiště Václava Havla. Doposud cestující do těchto zemí létali z prvního terminálu, odkud se cestuje do zemí mimo schengenský prostor. Vstupem obou zemí do schengenského prostoru se tak lety přesunují na druhý terminál.

"Je to velký úspěch pro obě země," uvedla v tiskové zprávě předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. "Je to historický okamžik pro schengenský prostor, největší oblast volného pohybu na světě. Společně budujeme silnější a jednotnější Evropu pro všechny naše občany," dodala.

Přestože silniční kontroly nadále zůstávají, má tento krok silnou symbolickou hodnotu. Rumunská ministryně spravedlnosti Alina Gorgiuová je přesvědčená, že to přiláká investory, zvýší atraktivitu země a pomůže k její prosperitě.

Silniční dopravci zůstávají ale zklamaní. Agentura AFP s odvoláním na informace od jednoho z rumunských svazů dopravců upozornila, že na hranicích s Maďarskem se čeká osm až 16 hodin a s Bulharskem 20 až 30 hodin. Bulharští přepravci upozorňují, že jen tři procenta bulharského zboží se přepravuje letecky a po moři, zbytek po zemi. Podnikatelé z obou zemí ale věří, že se podaří brzy odstranit i silniční kontroly.

Schengenský prosto byl vytvořený v roce 1985. Vstupem Bulharska a Rumunska se počet jeho členů zvyšuje na 29. Patří k nim 25 z celkem 27 států EU a jejich sousedé - Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Norsko a Island.