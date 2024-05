Do Pásma Gazy začala proudit humanitární pomoc z Egypta přes přechod Kerem Šalom. Píše to dnes agentura Reuters s odkazem na prohlášení činitele Červeného půlměsíce a zprávu egyptské televize Al-Káhira. Přechod byl téměř nepřetržitě uzavřen od začátku května, kdy na něj zaútočili příslušníci palestinského hnutí Hamás. Do Pásma Gazy by mohlo dnes přijet na 200 nákladních vozů s humanitární pomocí a palivem. Egypt odmítá používat svůj hraniční přechod Rafáh, dokud jsou na jeho palestinské straně izraelští vojáci.

Na dodávce pomoci skrze přechod Kerem Šalom, který spojuje izraelské území a Pásmo Gazy, se dohodli tento týden americký prezident Joe Biden a egyptská hlava státu Abdal Fattáh Sísí. Egypt se zavázal dodávat humanitární pomoc přes Kerem Šalom, dokud nebude možné podle Káhiry obnovit provoz přechodu Rafáh. Egypt nechce používat Rafáh, dokud jsou na palestinské straně izraelští vojáci, kteří v oblasti provádí pozemní ofenzivu. Od přerušení provozu přechodu v Rafáhu na začátku května se na egyptské straně hromadila pomoc.

První nákladní vozy začaly přes přechod podle médií už projíždět. Podle egyptského představitele Červeného půlměsíce se tudy může dostat na 200 nákladních vozů, z nichž čtyři vezou palivo, které je klíčové pro provoz nemocnic a dalších infrastruktur. V prohlášení pro agenturu AFP představitel Červeného půlměsíce uvedl, že 200 nákladních vozů přejede do Pásma Gazy ještě dnes.

Na začátku května Izrael přechod Kerem Šalom uzavřel po raketovém útoku palestinského hnutí Hamás, který stál život čtyř izraelských vojáků. Izrael uvedl, že na krátkou dobu přechod otevřel, ovšem podle mezinárodních organizací se do Pásma Gazy žádná pomoc nedostávala. Od začátku května je uzavřený i další významný přechodu na jihu - Rafáh.

Uzavření dvou důležitých přechodů vyvinulo další tlak na humanitární situaci v Pásmu Gazy. Minulý týden začalo fungovat provizorní molo postavené americkou armádu, které umožňuje přepravu pomoci přes moře. Podle odborníků však pomoc přepravovaná loděmi nemůže nahradit či vykompenzovat pomoc přepravovanou po silnicích.