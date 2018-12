Brusel vyhlásil boj dezinformacím, obává se vlivu Ruska

Evropská komise plánuje výrazně posílit personál i finance specializovanému týmu, který v rámci unijní diplomatické služby odhaluje dezinformace. Je to - společně s ustavením systému včasného varování mezi členskými státy bloku a úzkou spoluprací s internetovými firmami - součást představeného plánu, kterým EK reaguje na rostoucí nebezpečí plynoucí z dezinformačních kampaní a vlivu falešných zpráv označovaných často jako fake news. Finanční náklady na tento účel se více než zdvojnásobí.

Od roku 2015, kdy tým pro strategickou komunikaci, označovaný jako Stratcom, v rámci evropské diplomacie vznikl, identifikoval a analyzoval přes 4500 případů dezinformací, uvedl dnes místopředseda komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip.

Existují podle něj silné důkazy, že hlavním zdrojem falešných informací a dezinformací v Evropě je Rusko. "Je to část ruské vojenské doktríny a strategie rozdělit a oslabit Západ," řekl Ansip. Připomněl výrazné investice ruské vlády do prokremelských médií i v Petrohradu sídlící firmu, která se výrobou a šířením dezinformací na sociálních sítích přímo zabývá.

Finance pro tým Stratcom by měly z dosavadních 1,9 milionu eur (necelých 50 milionů Kč) vzrůst více než dvojnásobně na pět milionů eur (téměř 130 milionů Kč), v příštích dvou letech by se měl počet tam pracujících lidí zvýšit asi o pět desítek osob. Do letošního podzimu v týmu pracoval také český zástupce Jakub Kalenský.

"Do roku 2020 čeká evropské země více než pět desítek evropských, národních, regionálních i místních voleb," upozornil Ansip. Západní země v posledních letech často upozorňují na snahu pomocí dezinformací a nepravdivých zpráv, často šířených přes sociální média, ovlivňovat předvolební atmosféru v zemi a rozhodování voličů.

Komise proto také navrhla vznik zabezpečené digitální platformy, na které by členské státy sdílely informace o zjištěných dezinformačních kampaních a koordinovaly své reakce.

Komisařka pro spravedlnost Věra Jourová upozornila na roli internetových platforem a sociálních sítí.

Jourová zdůraznila, že komise nehodlá nic a nikoho cenzurovat a respektuje svobodu projevu. "Náš přístup je ideologicky neutrální. Jeho cílem je bránit občany a umožnit jim co nejsvobodnější rozhodování," prohlásila česká komisařka.

Podle Jourové je třeba výrazným způsobem zprůhlednit například, kdo na webu zadává předvolební reklamy. "Už před volbami do Evropského parlamentu se musíme vyhnout reklamám, které by mohly bez dostatečné transparentnosti ovlivňovat názory," upozornila. Je třeba podle ní zajistit, že bude zřejmé, kdo internetovou reklamu zadal a kdo za ni zaplatil.

Stejná pravidla jako pro tradiční média by tak podle Jourové měla platit také on-line. Vyzvala proto členské země bloku, aby své zákony upravily odpovídajícím způsobem.

"Svou roli ale nemají jen státy a internetové platformy, ale také tradiční politické strany," upozornila Jourová s připomínkou českého přísloví o "kázání vody a pití vína". Strany by tak podle ní měly také transparentním způsobem zveřejňovat náklady na svou veškerou politickou reklamu, včetně svých internetových aktivit.