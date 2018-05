Carcassonne pokryly žluté kružnice. Ničí to naše životy, zlobí se místní

Ostrá polemika se rozpoutala kolem rozhodnutí pokrýt zdi francouzského středověkého pevnostního města Carcassonne jasně žlutými soustřednými kružnicemi. Kružnice jsou dílem současného švýcarského umělce Felice Variniho, který je známý vytvářením optických iluzí prostřednictvím techniky zvané anamorfóza. Dílo vzniklo na žádost francouzských úřadů na oslavu 20. výročí zařazení tohoto opevněného města ležícího na jihovýchodě Francie na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Kontroverzní instalace byla vytvořena tak, že na kamenné hradby pevnosti byly soustředné kružnice v noci promítnuty a následně na jejich obrysy Varini s pomocí studentů výtvarného umění nalepil proužky žluté hliníkové fólie.

Zatímco umělec je na své dílo, které bylo oficiálně odhaleno 4. května, patřičně hrdý, řada místních obyvatel ho s rozhořčením odmítá. "S obyvateli Carcassonnu to nikdo neprojednal. Ničí to naše životy, protože se na to musíme celý den dívat," řekl rozhlasové stanici France Info jeden z místních.

