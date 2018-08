Itálie přispívá EU mnohem méně, než tvrdí, ohradil se Brusel

Evropská komise se ohradila proti tvrzení italského premiéra Luigiho Di Maia, že Řím do rozpočtu Evropské unie přispívá 20 miliardami eur (asi 514 miliard korun). Ve skutečnosti je to jen 14 až 16 miliard, upozornil eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger. Čistý příspěvek Itálie po odpisu toho, co se do její státní kasy naopak z EU zase vrátí, činí dokonce jen tři miliardy eur, upřesnil.

"Vezmeme-li v úvahu to, co z rozpočtu EU (Itálie) dostává, ponechává si čistý příspěvek tři miliardy ročně," citovala Oettingera agentura ANSA.

Di Maio vyhrožoval zastavením italských příspěvků do unijního rozpočtu minulý týden v souvislosti se sporem o to, kdo převezme migranty z lodi Diciotti, která zakotvila v italském přístavu. Italské úřady dlouho bránily vylodění uprchlíků, protože vláda požadovala, aby ostatní země EU poskytly záruky, že si je přerozdělí.

Mluvčí EK Alexander Winterstein na to pak reagoval slovy, že "výhrůžky nikam nevedou".

Itálie dlouhodobě žádá pomoc od ostatních zemí EU. V červnu a červenci pomohly některé země Itálii a také Maltě s migranty, kteří se vylodili v jejich přístavech.