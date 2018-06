Je nemyslitelné, abychom přijímali zpět uprchlíky, zní z Itálie

Italský premiér Giuseppe Conte předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi řekl, že pro Itálii je nemyslitelné, aby musela zpět přijmout i migranty, kteří odešli do dalších zemí EU. Informovala o tom agentura ANSA. Takzvaný dublinský systém předpokládá, že se uprchlíci zaregistrují v první bezpečné unijní zemi, do níž se dostanou. Jestliže se přesunou jinam, měli by být do této původní země vráceni.

Tusk se s Contem setkal v rámci série konzultací s evropskými lídry před červnovým summitem EU. V premiérově římském sídle jednali dvě hodiny. Během rozhovorů Conte uvedl, že Itálie není ochotna tímto způsobem zpět přijmout ty žadatele o azyl, kteří již ze země odešli. Tento postoj bude země prezentovat i na nedělním neformálním minisummitu k migraci, kterého se zúčastní zástupci několik unijních zemí, včetně Německa a Francie.

"Dnes jsem absolvoval velmi užitečné setkání s prezidentem Tuskem," napsal Conte na twitteru. "V předstihu jsem mu řekl, že na jednání v Bruselu nebudeme diskutovat o druhotném pohybu migrantů bez toho, že by se nejdříve začal řešit jejich primární pohyb, se kterým musí Itálie bojovat zcela sama," dodal.