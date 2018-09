Le Penová chce spojit spřízněné strany. Vyzývá k boji proti EU

Předsedkyně francouzského krajně pravicového Národního sdružení (bývalé Národní fronty) Marine Le Penová v neděli vyzvala spřízněné strany po celé Evropské unii, aby se před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu sjednotily proti liberálnímu establishmentu. Informovala o tom agentura Reuters.

"Ve Francii je naším cílem porazit (prezidenta Emmanuela) Macrona," uvedla Le Penová na shromáždění v jihofrancouzském městě Fréjus. "V Evropě je naším cílem dosáhnout s našimi spojenci většiny, která nás osvobodí od zkažené Evropské unie a posune ke spolupráci národů s respektem k jejich rozdílnosti a identitě," řekla zhruba 800 příznivcům předsedkyně Národního sdružení. "Boj národů proti Evropské unii je bojem za nezávislost," dodala později Le Penová na Twitteru.

Le Penová je před květnovými volbami do Evropského parlamentu optimistická. Nedávný průzkum institutu Odoxa její straně přisoudil 21 procent hlasů. Macronova Republika v pohybu (REM) by podle stejné ankety dostala 21,5 procenta hlasů.

Květnové evropské volby budou prvním velkým testem popularity Emmanuela Macrona, který je francouzským prezidentem od května loňského roku.

Agentura Reuters upozornila, že snahy o spojenectví pravicově populistických stran, které v nedávné době uspěly ve volbách například v Rakousku, Maďarsku, Itálii či Švédsku, v minulosti ztroskotaly. Navzdory řadě shod v programech je totiž mnoho zájmů rozděluje. Le Penová přitom nepředstavila nic nového, co by naznačovalo, že by se rozdíly mezi stranami mohlo podařit překonat, napsal Reuters.