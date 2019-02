Muž zavolal kvůli cibuli v hamburgeru policii, ta ho rázně zpacifikovala

Policisté v anglickém Manchesteru zatkli zákazníka v restauraci McDonald's poté, co je sám zavolal. Nebyl totiž spokojen s tím, že mu pracovníci v kuchyni dali do jeho hamburgeru cibuli, na kterou je alergický. Zprávu přinesl britský server Metro.

Třiapadesátiletý Leslie McDonagh si operátorovi na tísňové lince stěžoval, že dostal objednaný BicMac i s cibulí, kterou však nemůže jíst, protože je na ni silně alergický. Když policisté dojeli na místo, zjistili, že se muž chová agresivně vůči manažerovi restaurace. Požádali ho, aby prodejnu opustil, místo toho ale během potyčky spadl na zem, tahal jednoho ze strážníků za nohu a druhému dokonce plivl do obličeje.

Incident se odehrál už minulý rok, tři dny před Vánocemi. Muž později přiznal, že před návštěvou provozovny McDonald's vypil šest plechovek piva na pracovním večírku. Z něj však odešel dříve, protože měl s manželkou doma slavit výročí svatby.

Soud mu jako trest za napadení veřejného činitele a nevhodné chování na veřejnosti nařídil podílení se na veřejných pracích po dobu jednoho roku, 120 hodin neplacené práce a pokutu 190 liber (asi 5570 korun).

"Policisté ho informovali, že jeho problém s objednávkou jídla nebyl důvodem k tomu, aby musel volat policii, a tak ho požádali, aby restauraci opustil. Snažili se ho z místa vyvést, on ale spadl na zem a snažil se držet strážníkovy nohy. Policisté měli s jeho zadržením problémy, během souboje obžalovaný plivl jednomu z nich do obličeje. Nakonec byl zatčen za opilost, nevhodné chování na veřejnosti a napadení strážníka," řekl státní žalobce Paul Sumner.

"Jedna věc nebyla vyjasněna. Nešlo jen o to, že obžalovaný dostal špatnou objednávku, ale dostal jídlo, na které je silně alergický. Speciálně požádal o to, aby v jídle cibule nebyla. Nestalo se tak. Samozřejmě si nyní uvědomuje, že nešlo o záležitost, k níž bylo třeba volat policii. Jeho vzpomínky na incident nejsou úplné, ale očividně se cítil zahanben a styděl se. Nebyl to plánovaný útok. Tvrdí, že není násilný člověk," zastávala se svého klienta obhájkyně Claire Parrotová.

V Anglii řešili u McDonald's mnohem nebezpečnější incident také minulý týden. V Sheffieldu vběhl do jedné z restaurací muž s mačetou a jednoho zákazníka vážně pořezal v obličeji.