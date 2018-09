Průzkum, pak úder. Policie řekla, jak Rusové otrávili Skripala

Metropolitní policie zveřejnila časový harmonogram pohybu obou podezřelých a obrátila se na veřejnost o poskytnutí dalších případných informací. 2. března 2018: 15:00 místního času (16:00 SEČ): Dva muži s pasy na jména Alexandr Petrov a Ruslan Boširov přiletěli z Moskvy na letiště Gatwick na lince SU2588 ruské společnosti Aeroflot. 17:40: Dvojice dorazila z letiště vlakem na železniční stanici Victoria v Londýně. 18:00: Muži přestoupili na městskou hromadnou dopravu směrem do stanice Waterloo v Londýně a poté se ubytovali v hotelu City Stay ve východním Londýně, kde strávili dvě noci. 3. března: 11:45: Dvojice dorazila na stanici Waterloo a nastoupila do vlaku jedoucího do města Salisbury, ležícím asi 145 kilometrů jihozápadně od Londýna. 14:25: Příjezd obou mužů do Salisbury. 16:10: Petrov a Boširov odjeli ze Salisbury do Londýna vlakem poté, co podle dedukcí vyšetřovatelů obhlédli terén. 20:05: Dvojice se vrátila zpět do svého londýnského hotelu. 4. března: 8:05: Muži odjeli londýnským metrem ze svého hotelu na stanici Waterloo a nastoupili do vlaku směřujícího do Salisbury. 11:48: Bezpečnostní kamery zaznamenaly oba Rusy, jak opouštějí železniční stanici v Salisbury. 11:58: Muži byli podle policie zaznamenáni poblíž Skripalova domu chvíli před útokem. 13:05: Kamery zaznamenaly oba podezřelé, jak se vracejí směrem k nádraží. 13:50: Petrov a Boširov byli natočeni na video na salisburském nádraží. 16:45: Dvojice se vrátila zpět do Londýna na nádraží Waterloo. 18:30: Muži nastoupili do londýnského metra a zamířili na letiště Heathrow. 19:28: Bezpečnostní kamery zachytila dvojici, jak prochází pasovou kontrolou na letišti Heathrow. 22:30: Muži odletěli z Londýna zpět do Moskvy na palubě letu SU2585 společnosti Aeroflot.