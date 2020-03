Turecká média obvinila Řecko ze smrti migranta

Podle tureckých médií v pondělí ráno zemřel na řecko-turecké hranici syrský uprchlík, když se snažil dostat do Řecka. Deník Daily Sabah napsal, že muže ze syrského Halabu (Aleppa) zastřelila řecká policie. Řecká vláda informaci popřela. Na hranici Turecka s Řeckem roste napětí od pátku, kdy tam začaly proudit tisíce migrantů po oznámení Ankary, že hranice jsou otevřené. Řecko zesílilo ostrahu hranice a vyslalo tam i armádu.

Turecký provládní deník Daily Sabah napsal, že na hranicích při pokusu dostat se z Turecka do Řecka zemřel Syřan Ahmad abú Imád. Podle deníku podlehl zraněním poté, co ho řecká policie střelila do krku. Mluvčí řecké vlády poté na twitteru napsal, že video, jímž turecká média dokládají smrt syrského běžence na hranicích je falešná zpráva. "Vyzýváme všechny, aby byli obezřetní, když informují o zprávách, které šíří turecká propaganda," napsal mluvčí řecké vlády Stelios Petsas.

Atény o víkendu několikrát obvinily Ankaru z dezinformací a z kampaně, která podle řecké vlády vyvolala "masový organizovaný ilegální pokus o narušení hranic".

Řecká policie a vojáci při ochraně hranic od pátku několikrát použili slzným plyn i vodní děla. V pondělí server Greek Reporter napsal, že jen od neděle do pondělního rána zastavily řecké bezpečnostní síly téměř 10 tisíc běženců při snaze dostat se na řecké území. Podle nevládních organizací je u hranic na turecké straně nejméně 15 tisíc migrantů.

Po oznámení Ankary, že hranice Turecka s Řeckem jsou otevřené, vzrostly i počty běženců, kteří se do EU snaží dostat přes řecké ostrovy v Egejském moři. Jen od neděle jich tam podle řecké pobřežní stráže připlula tisícovka, z toho 423 na ostrov Lesbos. U jeho břehů ráno pobřežní stráž vylovila z moře 48 migrantů, jejichž člun se převrhl. Jedno dítě ze skupiny ale zemřelo při převozu do nemocnice.

Na ostrově Lesbos, kde je v přeplněném uprchlickém táboře Moria a jeho okolí téměř 20 tisíc migrantů, se v neděli vyhrotilo napětí, když skupina místních bránila běžencům ve vylodění. Na Lesbu a dalších ostrovech v Egejském moři už několik týdnů demonstrují místní obyvatelé proti záměru vlády postavit tam další a větší uprchlické tábory.

Vládu v pondělí kritizovala místní levicová opoziční strana SYRIZA, která v zemi vládla do loňského léta. Podle ní vláda přispěla k protestům místních na ostrovech tím, že nepřemístila tisíce migrantů z tamních přeplněných táborů na pevninu. SYRIZA kritizovala vládu i za to, že podcenila varování Ankary, která otevřením hranic vyhrožovala v minulosti už mnohokrát.