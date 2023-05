Zelenský během návštěvy Nizozemska žádal o vznik tribunálu který by soudil Rusko

Ruský prezident Vladimir Putin si zaslouží být za své zločiny souzen v Haagu a jsem si jistý, že na to dojde, až vyhrajeme, prohlásil dnes ukrajinský prezident Volodymyr Zejenskyj při své návštěvě Nizozemska. Zelenskyj také v projevu v Haagu opět prosazoval zřízení tribunálu, který by Rusko soudil za jeho agresi vůči Ukrajině. Je to podle něj jediná cesta, jak dosáhnout spravedlnosti.

"Všichni chceme v Haagu vidět jiného Vladimíra, který si zaslouží, aby byl za své zločinné činy potrestán zde, v hlavním městě mezinárodního práva. Jsem si jistý, že se tak stane, až zvítězíme," řekl Zelenskyj s odkazem na Putina. Jeho poznámka sklidila potlesk.

Ukrajina podle svého prezidenta nevyhraje jen na bitevním poli a má podporu národů po celém světě, protože bojuje za svobodu a mír. Ostatní země vědí, že ve hře je více než osud jedné země, míní Zelenskyj.

Jen během dubna na Ukrajině zemřelo 206 civilistů, z toho 11 dětí, řekl Zelenskyj. Připomněl také sestřelení letu MH17 nad okupovanou částí Ukrajiny, které si v létě 2014 vyžádalo 298 životů, většinou Nizozemců. Poté prezident vyzval k držení minuty ticha za za všechny, kteří zemřeli ruskou vinou.

Zelenského v sále přivítal nizozemský ministr zahraničí Wopke Hoekstra, který připomněl nizozemskou zkušenost z druhé světové války a slíbil další pomoc Ukrajině jak dodávkami zbraní, tak humanitární pomocí a při rekonstrukci země.

Zelenskyj přijel do Nizozemska nečekaně ve středu večer, dnes promluvil k zákonodárcům a krátce navštívil sídlo Mezinárodního trestního soudu (ICC).