Muskův Starlink vlastní 60 procent z asi 7500 umělých satelitů Země

Cílem projektu Starlink, jehož realizace začala před pěti lety, 24. května 2019, je vytvořit síť, která by pomocí několika tisíc malých satelitů na oběžné dráze kolem Země umožnila vysokorychlostní připojení k internetu z jakéhokoli místa na světě. Satelity se pohybují na nízké oběžné dráze ve výšce přibližně 550 kilometrů nad Zemí.

Starlink buduje společnost Space Explorations Technologies (SpaceX) americko-kanadského podnikatele jihoafrického původu Elona Muska. Její navigační schopnosti aktuálně využívají například i Ukrajina a Rusko ve svém současném konfliktu. Síť Starlink vlastní na 60 procent z asi 7500 umělých satelitů Země a je jedinou funkční konfigurací družicového internetu.

Celkové náklady na Starlink byly před pěti lety v čase vypuštění prvních satelitů odhadnuty na zhruba deset miliard dolarů. SpaceX doufá, že se Starlink stane klíčovým zdrojem financování pro větší vesmírné projekty, jako je například plán kolonizace Marsu, kam by chtěla společnost vypravit nově vyvíjenou loď nazvanou Starship. "Myslíme si, že toto je základní kámen na cestě k založení soběstačného města na Marsu a základny na Měsíci," řekl při zahájení realizace projektu Musk.

Vesmírný dopravní systém Starship dosud absolvoval tři zkušební lety, ani jeden však nedokončil. První let lodi Starship skončil loni v dubnu explozí čtyři minuty po startu, když se nepodařilo oddělit nosný stupeň od druhého stupně kosmické lodi. Podruhé loni na podzim loď Starship krátce po startu a oddělení od nosné rakety explodovala. A při třetím startu letos v březnu se nezažehly raketové motory lodi při návratu do atmosféry. SpaceX má nicméně stále v plánu tuto víceúčelovou kosmickou loď využít ve spolupráci s americkým Národním úřadem pro letectví a vesmír (NASA) pro cesty na Měsíc a později i na Mars. Podle Muska by Starship mohla nahradit dosavadní nosné rakety Falcon 9, které už vynášejí do vesmíru většinu světových satelitů a dalšího komerčního nákladu.

Prvních 60 satelitů sítě Starlink vynesla na oběžnou dráhu právě raketa Falcon 9 z floridského mysu Canaveral v květnu 2019. Aktuálně má divize SpaceX na nízké oběžné dráze přes 5000 satelitů. Kritici upozorňují, že velké množství družic Starlink na orbitě kvůli hrozbě kolize znesnadní kosmické lety i pohyb současných družic. Astronomové se také obávají, že družice kvůli světelnému znečištění výrazně zkomplikují pozemské pozorování hvězd. Astronomové dokonce sepsali petici, ve které americkou Federální komisi pro spoje (FCC) žádají, aby povolení pro síť tisíců družic Starlink zrušila. SpaceX tvrdí, že problémy nejsou tak vážné a že postupně pracuje na jejich eliminaci.

Službu Starlink, která je dnes dostupná i v ČR, využívají i obě strany válečného konfliktu na Ukrajině, který začal v únoru 2022. Na Ukrajině je klíčová pro obránce, protože zajišťuje vojákům jak spojení s velením, tak například způsob, jak ovládat drony. Rusku se však navzdory sankcím a regionálním zámkům daří terminály Starlinku na frontě využívat také, ač Moskva jejich nasazení oficiálně popírá. Pentagon spolu se SpaceX nyní hledá způsoby, jak trend zvrátit a terminály v ruském držení "odstřihnout".

Sám Musk v minulosti opakovaně prohlásil, že jeho technologie nemá sloužit pro vojenské účely. Například loni v září odmítl pokrýt signálem Starlinku Rusy okupovaný Krymský poloostrov a tamní přístav Sevastopol, kotviště ruské Černomořské flotily. Na síti X to zdůvodnil tím, že v opačném případě by se SpaceX stalo komplicem "vážného válečného aktu a eskalace konfliktu".

SpaceX poskytuje satelitní internet koncovým uživatelům, ale má i velkoobchodní program, který využívají letečtí, námořní nebo i pozemní dopravci. O síť nedávno projevily zájem i České dráhy. Vesmírný internet by mohl pomoci v místech, kam ten mobilní nedosáhne. Na železnici se Starlink poprvé objevil přesně před rokem, kdy jej nasadil americký dopravce Brightline provozující meziměstské spojení na Floridě mezi Miami a Orlandem. Ačkoliv je družic dosud na oběžné dráze výrazně méně, než je finální množství, služba Starlink již i v ČR velmi dobře funguje.