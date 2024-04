Německý prezident Steinmeier dnes zahájí dvoudenní návštěvu ČR, na Hradě ho přijme prezident Pavel

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier dnes zahájí dvoudenní návštěvu Česka, na Pražském hradě ho přijme prezident Petr Pavel. Hovořit by měli o energetice či situaci na Ukrajině. Po soukromé schůzce a jednání delegací je v plánu společné vyjádření pro média. Následně oba prezidenti uctí památku obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde loni v prosinci přišlo o život 14 lidí, mezi nimiž byli studenti i pedagogové.

Steinmeier s Pavlem by měli jednat například o ekonomických vztazích, energetice či posilování bilaterální vojensko-technické spolupráce. Hovořit budou také o aktuální situaci na Ukrajině nebo na Blízkém východě. Věnovat by se měli i nadcházejícím volbám do Evropského parlamentu.

V úterý Steinmeier po boku Pavla přednese projev na konferenci ke 20 letům ČR v Evropské unii na Pražském hradě, odpoledne se ve Strakově akademii sejde s premiérem Petrem Fialou (ODS). V programu má také setkání se zástupci českých židovských obcí, procházku po stopách Franze Kafky nebo mezinárodní hudební a kulturní projekt ČR a Německa Musica non grata, který organizuje Národní divadlo a finančně jej podporuje německá ambasáda.