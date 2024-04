Představitelé řady zemí dnes opět vyzvali ke snížení napětí na Blízkém východě

Představitelé řady zemí, například Francie, Británie a Japonska či Ruska, dnes opět vyzvali ke snížení napětí na Blízkém východě po zprávách o nočních, patrně izraelských úderech na íránském území a o ranním útoku na pozice protivzdušné obrany v Sýrii. Izrael se k útoku zatím oficiálně nepřihlásil a íránská strana oficiálně nepřiznala škody. Opakované izraelské údery mimo území židovského státu dnes podle agentury AFP odsoudilo ománské ministerstvo zahraničí. Ke zdrženlivosti vybídla také Moskva.

Britský premiér Rishi Sunak podle agentury Reuters podotkl, že mu nepřísluší spekulovat o okolnostech útoku a že "významné vyhrocení situace v regionu není v ničím zájmu". Jeho ministr práce a důchodů Mel Stride vyjádřil naději, že "uvolnění napětí mezi Izraelem a Íránem je stále možné", ačkoli zatím k nočním incidentům není známo více detailů.

"Vše, co mohu říci, je zopakovat francouzskou pozici, tedy vyzvat všechny aktéry ke zdrženlivosti a uvolnění napětí," cituje Reuters náměstka francouzského ministerstva zahraničí Jeana-Noëla Barrota. Takřka identické prohlášení vydal podle AFP i italský ministr zahraničí Antonio Tajani.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov vyzval všechny strany ke zdrženlivosti a dodal, že je zatím příliš brzy, než aby mohl nějaké straně přiřknout odpovědnost za nejnovější dění. Rusko podle něj informace o úderech zkoumá.

Představitelé Egypta a Japonska uvedli, že "eskalace násilí" je hluboce znepokojuje. "Japonsko bude nadále vynakládat veškeré diplomatické úsilí, aby zabránilo dalšímu zhoršování situace," cituje stanice Al-Džazíra mluvčího japonské vlády Jošimasu Hajašiho.

Nizozemská ministryně zahraničí Hanke Bruinsová Slotová na síti X oznámila, že její vláda "situaci bedlivě sleduje". "V první řadě je důležité, abychom předešli další eskalaci," uvedla ministryně.

Zástupci Izraele ani Íránu se k incidentům oficiálně nevyjádřili, americký deník The New York Times (NYT) i izraelský server The Times of Israel (ToI) nicméně s odvoláním na nejmenované zdroje tvrdí, že šlo o izraelskou odpověď na rozsáhlý íránský vzdušný útok proti Izraeli z minulého víkendu, který Teherán označil za odvetu za útok proti íránskému konzulátu v Damašku, který je připisován Izraelcům. Z omezeného rozsahu nejnovější noční akce a následného informačního klidu média vyvozují, že se obě strany možná snaží snížit napětí a vyhnout se širšímu konfliktu.