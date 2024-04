Reuters: Izrael na jednání přistoupil na návrat 150.000 Palestinců na sever Gazy

Izrael při káhirských rozhovorech o příměří a propuštění rukojmích zadržovaných palestinským radikálním hnutím Hamás udělal ústupek ohledně návratu Palestinců na sever Pásma Gazy. S odvoláním na nejmenované izraelské činitele to dnes napsala agentura Reuters. Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se k věci odmítla vyjádřit.

Podle dvou informovaných zdrojů by Izrael na základě amerického návrhu příměří přistoupil na to, že se do severní části Pásma Gazy vrátí 150.000 Palestinců, a to bez bezpečnostních kontrol. Výměnou za to by Hamás musel poskytnout seznam žen, seniorů a nemocných osob, které zadržuje jako rukojmí a kteří jsou zároveň stále naživu.

Hamás v úterý uvedl, že nejnovější návrh dohody, který obdržel od katarských a egyptských zprostředkovatelů, nesplňuje žádný z požadavků palestinských frakcí, ale dodal, že si dokument prostuduje a odpoví.

Izrael podle zdrojů Reuters odhaduje, že Hamás v tuto chvíli ještě dohodu uzavřít nechce. Cílem Izraele je zajistit propuštění zbývajících rukojmích a odstavit Hamás od moci, aby už pro Izrael nepředstavoval hrozbu.

Válka v Pásmu Gaze trvá více než šest měsíců. Hamás, který USA a EU považují za teroristickou organizaci, zaútočil 7. října na komunity v jižním Izraeli, kde jeho bojovníci a spojenci zabili asi 1200 lidí a dalších zhruba 250 unesli. Při prvním a dosud jediném klidu zbraní na konci listopadu byla propuštěna asi polovina rukojmích výměnou za palestinské vězně. V zajetí je podle agentury Reuters stále 133 rukojmích. Izraelská ofenziva si podle dnešního oznámení ministerstva zdravotnictví spravovaného Hamásem vyžádala životy nejméně 33.482 Palestinců, z toho 122 za posledních 24 hodin, a dalších 76.049 jich bylo zraněno.