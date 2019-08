Afrika je na prahu vymýcení dětské obrny

Na africkém kontinentu se již tři roky neobjevil žádný případ dětské obrny, země proto stojí na pokraji jejího úplného vymýcení, uvedla Světová zdravotnická organizace (WHO). Poslední případ této nemoci se objevil před třemi lety v Nigérii, napsala agentura Reuters.

Pro Nigérii i celou Afriku je teď klíčových následujících šest měsíců. Pokud se v zemi neobjeví žádný nový případ, západoafrická země poskytne k vyhodnocení závěrečná data. "Pokud data potvrdí nulový výskyt, celý region (Afriky) může v polovině roku 2020 obdržet certifikát dokládající vymýcení nemoci," uvedl zástupce WHO v Nigérii Clement Peter.

Virové onemocnění, které může vést k ochrnutí a dalším celoživotním komplikacím, bylo vymýceno prakticky po celém světě s výjimkou Afghánistánu a Pákistánu. Za letošní rok Iniciativa za globální vymýcení dětské obrny (GPEI) zaznamenala v těchto dvou zemích 65 případů nemoci.

Jediným přenašečem viru je člověk, nemoc lze proto důkladným proočkováním populace zcela vymýtit. GPEI za pomocí WHO a dalších organizací začalo s bojem proti obrně v roce 1988 - tehdy se nemoc vyskytovala ve 125 zemích světa a denně postihla až tisíc dětí.

V roce 2012 bylo v Nigérii zaznamenáno 200 případů obrny, tedy téměř půlka všech světových případů. Vysokou míru případů zapříčinila i aktivita islamistů ze skupiny Boko Haram, kteří ztěžovali práci zdravotníků. Do boje s nemocí se v roce 2015 pustil i prezident Muhammadu Buhari, který byl zachycen, jak podává kapky s vakcínou svým vnoučatům, uvedl list The Guardian.

Je potřeba, aby osobní nasazení nejvyšších politických představitelů i financování přetrvalo, upozorňují odborníci WHO. I přes úspěchy posledních třech let musí být v zemi i nadále důkladně očkovány všechny děti do pěti let.