Alkohol škodí stejně jako kouření. Zkracuje život, hlásí vědci

Závěry nové studie naznačují, že má konzumace alkoholu na zdraví člověka podobné účinky jako kouření a údajné benefity téměř nepřináší. Vědci z univerzity v Cambridge dokonce tvrdí, že každá sklenička alkoholu nad denní doporučenou dávku zkracuje život o desítky minut. Informaci uvedl server theguardian.com.

Výzkum provedený na univerzitě v Cambridge v Anglii vyvrací hned několik mýtů o alkoholu. Například, že sklenice červeného vína, kterou si konzument dopřeje každý den, udržuje zdraví jedince a posiluje srdce. Vědci naopak odhalili, že pět standardních sklenic vína nebo pět půllitrových piv vypitých během pěti dní je skutečně horní hranice.

Následky nadměrného pití, tedy překročení denního limitu, vědci srovnávají s kouřením. "Pokud dotyčný vypije vice než dvě jednotky alkoholu každý den, tak riziko smrti neustále stoupá," varuje člen výzkumného týmu David Spiegelhalter.

"Například asi 40 let starý jedinec, který vypije přibližně čtyři jednotky alkoholu denně, asi tři sklenice vína, má téměř o dva roky kratší život. Funguje to podobně jako u jedné cigarety, zmíněná jednotka alkoholu zkracuje život o 15 minut. Samozřejmě je to ale u každého individuální," popisuje Spiegelhalter. Doporučená denní dávka alkoholu byla v minulosti udávána vyšší.

Velkou mezinárodní studii v roce 2016 kritizovala lékařka Sally Daviesová. Podle výsledků tehdejšího výzkumu měla být doporučená denní dávka alkoholu stanovena ve Velké Británii jako 14 jednotek za týden, a to jak pro muže, tak i pro ženy. V ostatních zemích byla doporučena ještě vyšší čísla, přičemž pro muže byl limit skoro dvojnásobný.

Vypijí více jak pět sklenic vína či piva

Vědci získali data od téměř 600 tisíc konzumentů alkoholu, která byla využita pro 83 studií v 19 zemích. Asi polovina jich uvedla, že vypije za týden více než pět sklenic vína nebo piva a téměř 10 procent přiznalo dokonce dvojnásobek. Závěry jsou tedy takové, že konzument, který vypije až dvojnásobek doporučené denní dávky si zkrátí život o šest měsíců.

Ten, kdo si dopřeje za týden 15 sklenic vína nebo piva, přijde až o dva roky života. "Studie potvrzuje, že pití alkoholu nepřináší zdravotní benefity, i když bychom si to možná přáli," dodává David Spiegelhalter.