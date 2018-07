Angína i chronické potíže. Klimatizace vyžaduje regulaci

Letní měsíce by většina z nás nejraději trávila u moře nebo přinejmenším alespoň u některého z českých rybníků. Bohužel opak je ale pravdou a ty nejvyšší denní teploty musíme přetrpět v uzavřených kancelářích. Otevřenými okny proudí dovnitř ještě teplejší vzduch a v celé místnosti se nepohne ani lísteček. V takové chvílí představuje klimatizace skutečnou spásu. Odborníci ale varují, že by s ní mělo být zacházeno opatrně a s rozvahou. Zaměstnancům vystaveným chladnému vzduchu hrozí angína nebo dokonce chronické zdravotní potíže. Informaci uvedl server lidovky.cz.

Chladný vzduch z přístroje by měl směřovat do volného prostoru a v žádném případě by neměl foukat přímo na osoby v místnosti. Podle primářky Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí Michaely Tomanové je nejvíce náchylná na studený vzduch krční páteř, oblast ramen a také křížová oblast. "Chladný vzduch by rozhodně neměl foukat na tělo, jinak hrozí zatuhnutí nejenom šíjových, ale třeba také obličejových svalů. Nadměrný chlad pak může způsobit i bolest hlavy," varuje lékařka.

A problémy s chladným vzduchem nás nemusí potkat pouze v práci. Nákupní centra a veřejné budovy jsou často také nadměrně klimatizované. Nezřídka se tak stává, že v létě vyrazíme na běžný nákup potravin pouze v šatech či kraťasech a v prodejně je nám zima. "Teplota je v takových prostorách často nastavena centrálně pod 20 stupňů, přestože se všeobecně ví, klimatizovaná teplota by měla být maximálně o pět stupňů nižší než teplota venku. Doporučuji mít s sebou navíc jednu vrstvu oblečení," radí epidemiolog Rastislav Maďar.

Trpí také oči

Lidé pracující v moderních budovách, kde jede klimatizace prakticky nonstop, se také často potýkají s takzvaným syndromem suchého oka. Jedná se o stav, kdy je oko nedostatečně zásobeno slzným filmem. "Tato porucha může být způsobena nedostatečnou tvorbou slz, jejich rychlejším odpařováním nebo změnami ve složení slzného filmu," popisuje Šárka Skorkovská, primářka brněnské oční kliniky Neovize.

Zanedbání takového problému může podle Jany Mikšovské z kliniky DuoVize vést až oslabení přirozené ochrany rohovky, následnému průniku infekce rohovkou a vzniku rohovkového vředu. Předejít se tomu dá používáním umělých slz, tedy kapek, které oči zvlhčují. Zvlhčovat bychom měli zároveň i vzduch v místnostech.