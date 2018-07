Australané v červenci nepijí alkohol. Co s nimi abstinence dělá?

Pořádnou kocovinu si někdy v životě prožil snad každý dospělý. Bolest hlavy, sucho v ústech nebo jednoduše pocit na zvracení. To jsou charakteristické negativní účinky alkoholu. Ve skutečnosti jsou ale i dlouhodobější účinky z pravidelného požívání alkoholických nápojů. Tomuto tématu se nyní věnují v Austrálii, kde probíhá tradiční "suchý červenec" - kampaň, která vyzývá k nepití alkoholu za cílem vybrat peníze na léčbu rakoviny. Informoval o tom server news.com.au.

V Česku je obdobou australského suchého července takzvaný "suchej únor". Ten pořádá od roku 2013 Liga otevřených mužů. Hlavním cílem je se místo alkoholu věnovat fyzickému a duševnímu zdraví a ušetřené peníze třeba věnovat na dobročinné účely.

V Austrálii běží tato kampaň dokonce už od roku 2008 a doposud se jí oficiálně zúčastnilo přes 130 tisíc lidí. Celá akce spočívá v tom, že se lidé zřeknou alkoholu za cílem vybrat peníze na léčbu rakoviny. Za dobu fungování kampaně se vybralo už přes 30 milionů dolarů.

Zatímco ale lidé přispívají na dobrou věc, prospívají tím i svému zdraví. Pravidelné požívání alkoholu totiž s sebou nese více dlouhodobých neduhů: únava, nespavost, nedostatek koncentrace či nabrání váhy. Čeho si však při delší abstinenci lidé všimnou jako první, je lepší hydratace těla.

"Alkohol je diuretický, což znamená, že vaše tělo vylučuje a ztrácí více vody, takže se sníženým příjmem alkoholu se vaše hladina hydratace přirozeně zvýší. Nejviditelnější znaky lze najít na vašem obličeji. Máte vyhlazenější rysy a cítíte, že vaše rty už nejsou tolik suché," vysvětluje výhody nepití alkoholu doktorka dietetiky Chloe McLeodová.

O velikost menší oblečení

Alkohol je navíc hodně kalorickým pitím. Muž, co přestane s pravidelným pitím, sníží svůj denní příjem průměrně o 433 kalorií, u žen to je 300 kalorií. To má logicky za následek zhubnutí.

"Hodně lidí si začne všímat, že se v pase zmenšují a koncem měsíce by dokonce mohli zaznamenat pokles ve velikosti svého oblečení. Samozřejmě ale záleží na tom, kolik alkoholu dříve daný člověk spotřebovával," potvrzuje McLeodová.

Pozitivní změny ale nejsou jen fyziologického charakteru. Už po prvním týdnu abstinence se zlepší také váš spánek a soustředění. Celkově má člověk lepší náladu a cítí se více uvolněně a odpočatě. Je to proto, že alkohol funguje jako "depresivní sedativum" a často zhoršuje duševní zdraví.

Kdo je "mírným popíječem"?

Podle McLeodové plynou výhody z nepití alkoholu i pro ty, co si říkají "mírní popíječi". Ne vždy si to mohou uvědomit, ale i pro ně platí výše zmíněné benefity. Navíc dodává, že pojem "mírný popíječ" je hodně subjektivní, a každý ho může z pohledu vypitého množství vnímat jinak. Obecně se podle doktorky dá mírný popíječ klasifikovat jako ten, co vypije jeden nebo dva drinky ve většině dnech z celého týdne.

I přes mnoho pozitivních účinků ale s sebou může alkoholová abstinence přinést i pár negativních věcí, a to zejména v sociálním životě. "Společenské situace se mohou stát více stresujícími, protože alkohol pijeme, abychom se uvolnili. Sebevědomí v socializačních procesech je tak rázem pryč," objasňuje na závěr McLeodová.