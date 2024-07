Baculatá rýže - Tajemství rychlého dobití energie

Je tu něco, co si většina lidí neuvědomuje při pohledu na talíř plný nadýchané rýže - tato malá bílá zrna jsou doslova nabitá energií! Rýže kulatá je vynikajícím způsobem, jak rychle dobít baterky, ať už jste sportovec nebo máte před sebou náročný den v práci.

Glykemický index - co je dobré vědět?

Slovo "glykemický" nezní jako něco, co by vás nadchlo, ale vědět něco o glykemickém indexu (GI) rýže může změnit přístup ke stravování. Kulatá rýže má vyšší GI než dlouhozrnná rýže, což znamená, že se rychleji přeměňuje na glukózu v krvi. To může být skvělé pro rychlý energetický boost, ale také to znamená, že hlad přijde dříve. Pro udržení fit postavy je dobré ji kombinovat s potravinami, které mají nízký GI - zeleninou a bílkovinami. Tím se zajistí, že sytost vydrží déle a energie bude stabilní.

Nutriční hodnoty - kalorie bez pocitu viny

Rýže je kaloricky nabitá jako malé dynamo, ale vše je o rovnováze. Stovka gramů vařené kulaté rýže obsahuje přibližně 130 kalorií. Je skvělým zdrojem sacharidů, které dodávají energii, a obsahuje malé množství bílkovin a vlákniny. Díky nízkému obsahu tuků je ideální pro ty, kteří sledují svůj příjem tuků.

Porce a kombinace, jak na to?

Kulatá rýže Menu Gold vyniká svou schopností dokonale absorbovat chutě a aroma, čímž povyšuje každé jídlo na vyšší úroveň. Její jemná a sametově krémová textura je ideální pro přípravu lahodného risotta, krémové mléčné rýže nebo dokonce exotického sushi. Vždy překvapí svou dokonalou strukturou a lahodnou chutí, která se snadno kombinuje s různými ingrediencemi a kořením.

Klíčem k tomu, aby kulatá rýže byla součástí stravy a pomohla udržet štíhlou linii, je kontrola velikosti porcí a správná kombinace s dalšími potravinami. Ideální je spojit ji se zeleninou, libovým masem nebo rybami a zdravými tuky. Takové jídlo nejen zasytí, ale poskytne i dlouhodobou energii.

Vyhněte se máslovým lázním

Kdo by neměl rád máslo? Ale když přijde na rýži, je lepší se mu vyhnout, pokud nechcete, aby se kalorická bilance převrátila naruby. Namísto toho lze vyzkoušet bylinky, koření nebo kapku olivového oleje. Takto ochucená rýže bude chutnat skvěle a tělo poděkuje.

Fyzická aktivita - rýže jako palivo

Rýže je skvělá nejen na talíři, ale i jako palivo pro fyzickou aktivitu. Poskytuje energii potřebnou pro cvičení a je užitečná před nebo po fyzickém výkonu. Pokud je součástí stravy sportovce, může pomoci podávat co nejlepší výkon.

Rada odborníka

Odborník na výživu Mgr. Milan Merva k tomu říká: "Když rýži rozvaříme, výrazně zvýšíme její glykemický index. Její konzumací pak zvyšujeme hladinu glukózy v krvi a produkci inzulínu v těle. Jednoduše urychlíme její vstřebávání a pocit hladu po konzumaci rozvařené rýže přichází mnohem rychleji. Rozvaření rýže doporučuji pouze za předpokladu, že ji použiji jako rychlý zdroj snadno vstřebatelných sacharidů během dlouhodobého výkonu vytrvalostního či silově vytrvalostního charakteru jako je cyklistika, ultra-běhy, Ironman. Osobně s rýží experimentuji a používám ji v různých kombinacích s vhodnými tuky před i během tréninkové jednotky."

Paella s chorizem a kuřecími paličkami

4 porce

Ingredience

400 g rýže kulaté Menu Gold

200 g chorizo

slunečnicový olej

1 cibule

8 ks kuřecích paliček

2 stroužky česneku

1 lžička paella koření

sůl

pepř

hladkolistá petrželka

Postup

Chorizo nakrájíme na kolečka a vložíme na studenou širokou pánev, zakápneme lžící oleje a pomalu restujeme. Přidáme najemno nakrájenou cibuli. Kuřecí paličky omyjeme a osušíme. Paličky osolíme, opepříme a "zatáhneme" na pánvi ze všech stran. Přidáme nakrájený česnek, kulatou rýži a paella koření. Promícháme a zalejeme vývarem. Pánev vložíme do trouby rozehřáté na 160 °C a pečeme cca 50 minut.

Podáváme jako hlavní jídlo ozdobené nasekanou petrželkou.