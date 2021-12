BioNTech očekává, že jeho vakcína bude chránit i před omikronem

Německá společnost BioNTech, která vyvinula vakcínu proti covidu-19 společně s firmou Pfizer, očekává, že její očkovací látka bude chránit před těžkým průběhem onemocnění i u lidí nakažených novou variantou omikron.

V pátek to řekl šéf firmy Ugur Sahin a dodal, že by BioNTech byl schopen poměrně rychle svou vakcínu upravit "na míru" omikronu, pokud by to bylo nutné. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pátek uvedla, že stále vyhodnocuje rizika plynoucí z nové varianty, výrobci vakcíny by však podle ní měli být připraveni.

"Tato varianta by mohla být schopna nakazit očkované lidi. Očekáváme, že nakažení lidé, kteří byli očkováni, budou chráněni před vážným onemocněním," řekl Sahin na konferenci pořádané agenturou Reuters. Dodal, že přesnější informace budou mít vědci za několik týdnů.

Poznamenal však, že časem zřejmě bude potřeba vyvinout novou vakcínu proti covidu-19, otázkou však zůstává kdy. Vzhledem k neustálému mutování viru je stále více pravděpodobné, že se proti onemocnění bude nutné očkovat každý rok, podobně jako je tomu u chřipky, dodal Sahin. Čím více lidí je ale naočkovaných, tím méně je podle něj koronavirus schopen mutovat.

Mluvčí WHO Christian Lindmeier v pátek novinářům řekl, že podle předběžných dat se stále zdá, že bude omikron nakažlivější než nyní dominující varianty. Ohledně jeho škodlivosti pro lidské zdraví však zatím není dostupných příliš mnoho informaci a WHO potřebuje čas, aby ji posoudila. "Zatím jsem neviděl zprávy o úmrtích spojených s omikronem," řekl.

Poznamenal však, že by se výrobci měli začít zabývat možností, že bude nutné jejich očkovací látky upravit. "Velmi doporučujeme výrobcům vakcíny, aby začali plánovat dopředu pro případ, že budou muset upravit nynější vakcíny. Je dobré jen nečekat na to, až zazní poslední varovný signál," řekl mluvčí WHO.

Variantu omikron se poprvé podařilo identifikovat na jihu Afriky, v současné době se však již zřejmě komunitně šíří v řadě zemí po celém světě. Experti očekávají, že se brzy stane jednou z dominantních variant. Stále však není jasné, jak vážný způsobuje průběh covidu-19 a zda bude snižovat účinnost vakcín.