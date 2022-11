Česko nadále zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS

V Česku letos do konce října přibylo mezi rezidenty, tedy cizinci s dlouhodobým pobytem, a občany ČR 249 nových případů infekce HIV. Česká republika tak zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS, uvedl v úterý v tiskové zprávě ke Světovému dni boje proti AIDS Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Dlouhodobě narůstá podíl rezidentů, letos poprvé je jich víc než polovina. Loni za celý rok bylo zaznamenáno 233 případů infekce HIV, z toho u 102 rezidentů. Letos ústav také registruje 537 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny. Většina o své HIV pozitivitě věděla a v ČR požádala o pokračování léčby.

"Můžeme konstatovat, že i v roce 2022 Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, a to jak z pohledu relativního počtu nových případů, který se pohybuje kolem dvou případů na 100 tisíc obyvatel, tak z pohledu kumulativního počtu HIV infekcí," uvedl SZÚ.

Z 249 nových případů HIV infekce v letošním roce bylo 139 rezidentů, o 61 více než ve stejném období loni. Nejvíce jich pochází z Ukrajiny, a to 89. "Nárůst zejména souvisí s vyššími počty nově evidovaných Ukrajinců, kteří žili v ČR a nemají tudíž status uprchlíka. Dvě třetiny z nich věděly o své HIV pozitivitě, léčbu dosud získávaly na Ukrajině a kvůli válečné situaci požádaly o zajištění kontinuity léčby HIV infekce v ČR," uvedl vedoucí oddělení biostatistiky SZÚ Marek Malý.

Mezi nově infikovanými je 201 mužů a 48 žen. Průměrný věk nově zjištěných případů byl 38,2 roku s věkovým rozpětím od 18 do 70 let. Zhruba třetina nově infikovaných uvádí obvyklé bydliště v Praze, desetina v Jihomoravském kraji a necelých devět procent ve Středočeském kraji.

Za prvních deset měsíců letošního roku registruje ústav mezi občany ČR a rezidenty také 41 případů onemocnění AIDS, šlo o pozdní záchyty, kdy byla infekce HIV prokázána až ve stadiu AIDS. Deset pacientů se stadiem AIDS zemřelo, dále statistiky evidují čtyři úmrtí nemocných s HIV z jiné příčiny.

Od začátku vojenského konfliktu na Ukrajině přišlo do Česka 537 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny. Přes 90 procent z nich o své HIV pozitivitě vědělo a léčilo se dosud na Ukrajině a v Česku požádalo o zajištění kontinuity léčby HIV infekce. Ředitelka SZÚ Barbora Macková zdůraznila, že antiretrovirová léčba hraje zásadní roli při zábraně šíření infekce, neboť infekčnost setrvale řádně léčených osob je minimální, tudíž přenos infekce je nepravděpodobný. "Díky spolupráci kontaktních center pro lidi prchající před válkou na Ukrajině, která pomohla informovat příchozí o bezplatných možnostech testování a léčby a také díky osvětovým materiálům připraveným v mateřštině příchozích, se dařilo a daří situaci velice dobře zvládat a tím minimalizovat rizika přenosu infekce," uvedla.

Vir HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle propuká nemoc AIDS. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

Za celou dobu sledovaní infekcí HIV od října 1985 bylo v Česku potvrzeno 4323 HIV infekcí a zemřelo 556 pacientů.