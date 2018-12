Chemie používaná v kosmetice může uspíšit pubertu, zjistili vědci

Používání drogistických a kosmetických výrobků obsahujících ftaláty a parabeny může u dívek uspíšit nástup puberty. K tomuto závěru dospěli vědci z americké kalifornské univerzity, podle nichž tyto chemikálie ovlivňují hormonální signály v těle a urychlují růst a zrání. Dřívější pubertu vědci zaznamenali i u dívek, jejichž matky kosmetiku s těmito chemikáliemi používaly během těhotenství.

"Našli jsme důkazy, že některé chemické látky hojně používané při výrobě kosmetických přípravků souvisejí s dřívějším nástupem puberty," uvedla Kim Harleyová, která výzkum řídila.



Studii zveřejnil ve svém nejnovějším vydání britský odborný magazín Human Reproduction.



Podle Harleyové k dřívější pubertě přispívají zejména dvě látky - diethyl ftalátu, často používaný v parfémech a deodoranetch, a triklosan, který je jako antibakteriální látka přítomen v některých mýdlech nebo zubních pastách. Vědci zjistili, že pokud těhotné ženy vykazují vysoké hladiny těchto látek během gravidity, přijdou jejich děti do puberty dříve. Konkrétně každé zdvojnásobení hladiny těchto látek v moči znamená nástup puberty o měsíc dříve.



I dívky, které při měření ve věku devíti let měly zvýšené hladiny parabenů, zastihla puberta dříve než jejich vrstevnice, které měly hladiny nižší.



Studie se zúčastnilo 388 dětí a jejich matek, které se do dlouhodobého výzkumu zapojily už v letech 1999 a 2000.