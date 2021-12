Chuť na omítku i kyselé okurky: jak zvládat těhotenské chutě?

Těhotné ženy a nezvladatelné chutě patří neodmyslitelně k sobě. U některých se projevují touhou po bláznivých kombinacích jídla, u jiných zase chutí na pokrmy, které před těhotenstvím nemohly ani cítit. Nemůžete se nabažit kyselých bonbónů, okurek nebo třeba wasabi? Nezoufejte, nejste v tom sama! Co takové chutě způsobuje a jak s nimi pracovat?

Zblázněné hormony?

Podivné chutě se nejsilněji projevují zpravidla během druhého trimestru, ke konci těhotenství postupně odeznívají. Nicméně je to velmi individuální, u některých žen se mohou objevit už na začátku těhotenství, někdo díky nim pozná, že je v očekávání. Podle odborníků za takovými chutěmi stojí hormony, které se v požehnaném stavu vyplavují z těla.

Chutě značí nedostatky

Existuje několik teorií, které vysvětlují, kde se chutě berou. Jedna z nich říká, že tělo nastávající maminky žádá o přísun živin, kterých má nedostatek. Jedná se tak o autopilotní režim, díky němuž přežije jak maminka, tak i dítě. Slané a kyselé chutě signalizují nedostatek sodíku, čokoláda touhu po hořčíku, pokud máte chutě na sladké, tělo potřebuje okamžitý přísun energie.

Mám chutě poslechnout?

Raději věřit intuici a chutě poslechnout nebo je naopak potlačit? Důležité je hlavně nic nepřehánět! Pokud jsou vaše choutky opravdu silné, klidně jim podlehněte, ale řiďte se heslem "všeho s mírou". Zkuste si nejdříve natočit sklenici vody a vypít ji - touha nejspíš nezmizí, nespořádáte toho ovšem tolik.

Potom jsou tu ale úplně jiné případy, a to jsou chutě na nejedlé věci, které se v těhotenství také mohou dostavit. Například pomyšlení na papír, hlínu, křídu nebo třeba barvu. Někteří odborníci tvrdí, že jsou právě tyto chutě spojeny s nedostatkem železa nebo vápníku, jiní razí teorii, že tělo hledá cestu, kterou předejít nevolnostem. Pokud máte tyto nezvladatelné chutě velmi často, neváhejte a konzultujte je se svým lékařem.

Vyváženost je klíčovým faktorem

Klíčovým faktorem pro zdraví maminky i miminka je vyvážená a zdravá strava. Právě ta může od těhotenských chutí mnohdy pomoci. Během požehnaného stavu by měla žena tělu dodávat cukry, bílkoviny, tuky, vitaminy a minerály - tyto látky jsou důležité pro výživové a energetické nároky miminka a zdraví a psychickou pohodu nastávající maminky. S tím, aby těhotné ženy přijímaly takové vitaminy, které jsou pro ni vhodné, mohou pomoci mj. doplňky stravy, které jsou přímo pro ně určeny, což potvrzuje také MUDr. Karel Metyš, specialista na výživu těhotných. "Při výběru doplňků stravy v těhotenství je důležité dbát na to, jestli vybrané doplňky obsahují takové látky, které jsou pro těhotné žádoucí, a naopak neobsahují ty, kterým by se maminky měly raději vyhnout. Je tedy dobré vybírat z těch, které jsou speciálně určeny těhotným ženám. Jedním z takových doplňků, díky kterým maminka i miminko dostanou to, co potřebují, je GS Mamavit Prefolin + DHA. Kromě omega-3 mastných kyselin, jež nejsou v běžné stravě jednoduše dostupné, obsahuje i dalších 23 vitaminů a minerálů včetně jódu, vápníku, železa, hořčíku, zinku a komplexu s obsahem kyseliny listové v přirozené formě."