Co cvičit, aby nebolela záda? Radí lektorka jógy Dita Fuchsová

SK Věnujete se hatha józe?

Host chatu Ano, i když pro mě je jóga je jen jedna, od nepaměti známá a prováděná aktivita, kterou nepotřebuji rozškatulkovávat na různé druhy. Jóga je cíl, ke kterému vede řada cest. Jednou z nich je tzv. "hatha jóga".

ANTI Jsou nějaké nevýhody jógy?

Host chatu Že je pro některé lidi spojená s nudou a to je od ní odrazuje. Že někteří hypermobilní či nemocní lidé jógu cvičí špatně a tím si ubližují. Další negativa nevím, Vy ano?

ANTI Čemu se věnuje elucidační oddělení EUC?

Host chatu Prosím, berte "elucidační oddělení" jako nadsázku. "Elucidace" jako vysvětlování, "ozřejmování". Největší ambulantní zdravotnická skupina v Česku - EUC - si zakládá mimo jiné na tom, že chce své klienty (chcete-li pacienty) o všem náležitě informovat. Ne nudně, ne příliš odborně, prostě tak, aby to bylo srozumitelné. To je i má práce. Práce s informacemi v moderní zdravotnické skupině.

SOD Nepracovala jste v ČT?

Host chatu Pracovala. Moc ráda na ta léta vzpomínám. Tenkrát dělal "rosničku" v ČT, tedy moderátora počasí, jeden charismatický muž. Končíval svá vystoupení slovy SLUNCE V DUŠI. To je jedna z definic mých pocitů po józe.

SOD Měli jogíni v ČR před r. 89 problémy?

Host chatu Nevím, neumím odpovědět. Sama jsem s jógou začala až v tomto století a učím se z knížek cizích autorů.

Vanda jednou jsem zkusila jogu a měla jsem velké problémy dýcháním. pak jsem to vzdala. co byste poradila, jak s dechem pracovat, aby můj další pokus byl úspěšnější

Host chatu Zkuste to znovu a dech "neřešit". Tělo se nadechuje a vydechuje samo, nezávisle na naší vůli. Kdybyste se chtěla udusit tím, že prostě přestanete dýchat, nepovede se vám to. Naším úkolem by mělo být tělu nevytvářet při dýchání překážky. Tedy - při cvičení žádné stažené kalhoty v pase, protože dýchat chceme i do břicha. Žádné těsné oblečení, které nám brání roztáhnout hrudník, protože tam jsou plíce, které rovněž dýcháním roztahujeme. Zkuste dodržet jen pravidlo do jakékoli pozice (záklon, úklon, rotace...) s výdechem, náááááááávrat zpět s nááááááádechem. A hlavně mějte na paměti, že jógu cvičíte několik hodin denně, pokud spíte na zádech. Tělo máte v pozici "šávásány" a báječně samo správně dýchá.

JakTak Pomůže na bolesti krční páteře nějaké neriskantní cvičení? Děkuji!

Host chatu Určitě, ale musela bych vědět, jaké bolesti páteře to jsou. Akutní (tedy "zničehonic to bolí") by vás měly nasměrovat k lékaři spíš než do tělocvičny. Chronické (vlečou se) mohou být způsobeny řadou příčin. Často to je tím, že špatně sedíme, máme špatně postavenou páteř, držíme mobil mezi ramenem a uchem, držíme malé dítě zásadně jen na jedné ruce atp. Pokud vám lékař/ka řekne, že bolesti páteře mají tento důvod, začněte cvičit. Krční páteř je schopna obrovské rotace, uvolní ji předklon (brada do krční jamky a pomalé posouvání bradou oběma směry po hrudi), vytahování brady dopředu a zase zasouvání zpět. Důležité - vše provádějte pomalu a na obě strany, nevynechávat stranu, která bolí. Heslem jógy je vybalancovanost.

Sandra Dobrý den,

veškerý stres se mi usazuje do oblasti krční páteře

a trapézových svalů. Je možné tuto oblast uvolnit

nějakými jógovými pozicemi, abych se v této oblasti

bolesti zbavila?

Děkuji za odpověď.

Host chatu Ano, stres se hromadí právě v oblasti šíje. Lidé nemocní, bázliví, smutní, zakřiknutí mívají ramena stažená nahoru a pak je to bolí. Doporučuji posilovat svaly zad a krku, které nám ochabují, a protahovat ty svaly zad a krku, které se zkracují. Někdy naše zkrácené svaly přirovnávám k slimákovi: když je v pohodě, je neuvěřitelně dlouhý,ale stačí do něho štouchnout a stáhne se. Jako ten zkrácené sval. Ochablé svaly jsou zase jako zvadlé kytičky, kterým teprve voda (v našem případě posilování) dodá sílu se vzchopit a vzdorovat gravitaci. Víc najdete na I-netu, nebo si kupte dobré knížky o józe (doporučila bych od autora André van Lysebeth). Poradí vám v dobrém jógovém studiu, kde na vás mají čas, v Praze třeba cvičím v Yoga Bali v Chotěšovské ulici.

Janka Cely život se nehybu a mam zkrácené všechny svaly/šlachy na nohou. Zvládnu to s jógou rozcvicit? Jak často bych měla cvičit?

Host chatu Ano! Nemusíte tomu říkat jóga. Stačí pár minut ráno, než vyskočíte z postele, zůstaňte ležet a přitáhněte si nohy k tělu. Asi to hned nepůjde s nataženýma nohama, ale časem třeba ano. Pak se postavte a předkloňte tělo k nohám, opět na sebe nespěchejte. Jóga se cvičí do 108 let, času máte (předpokládám) dost.

Daniel Tabery Dobrý den. Chtěl bych se zeptat jestli je yoga sport??

Děkuji za odpověď.

Host chatu Tazatel je jako můj syn :-) Jóga není sport v tom smyslu, že by s někdy ocitla na olympiádě. Nelze v ní s nikým soupeřit. Snad jen se svým já z minulosti, protože mé já je dnes na tom lépe než bylo. Jóga je ta nejpřirozenější tělesná aktivita a mnozí vrcholoví sportovci se k ní "na stará kolena" upnou. A je možné se s ní zapotit!

Jirka Je jóga vhodná i pro člověka, který se cely život věnoval silovym sportům a kvůli svalové hmotě ma omezenou hybnost rukou? Dekuji.

Host chatu Ano, ale na ty ruce se raději zeptejte lékaře a cvičte hlavně na protažení a posílení zad.

Jóna Je pravda, ze je jóga zbytečná zábava pro zničené panicky?

Host chatu Ne

Štepik Lze s jógou začít v kterémkoli věku?

Host chatu Ano, jóga se cvičí do 108 let

Dorka Dobry den, lze cvičit jógu treba ii pro llidi se skoliosou? Je to vhodny druh cvičeni?

Host chatu Skolióza může být vážné onemocnění, vyžadující někdy i operaci, tady bych se poradila s lékařem. Jógu je dobré cvičit preventivně, ABY SKOLIÓZA NEBYLA. Každopádně určitě se najdou pozice, které i nemocným se skoliózou neuškodí, třeba má oblíbená pozice "šávásána".

Jarmila Dobrý den, někde jsem četla, že jóga je dobrá jako doplněk při hubnutí. Je to pravda a co konkrétně při vyšší tukové zásobě doporučujete vy? Děkuji

Host chatu Jóga je báječná na zpevnění postavy, prodloužení svalů, roztažení hrudníku (čímž se vám opticky zúží pas), to vše vede k efektu štíhlejší postavy. Já po józe nemívám chuť na nezdravé jídlo a nepřežírám se. V principu vás jóga učí být v soulad se svým tělem, i když máte nějaká kila navíc. Hodně zhubnout jen jógu nelze.

Markéta Hezké ráno. Vyvíjí se nějak jóga? Jde sice o velmi starý způsob cvičení, ale lze v něm vypozorovat nějaké nové trendy? Jaké? Děkuji!

Host chatu Stále více lidí "si" jógu cvičí venku, na veřejnosti, v parcích a tak podobně a není "to divné". Přestala být aktivitou "pošahanců zpívajících podivné mantry". A chodí mi čím dál starší klienti a klientky a dělají pokroky....A taky mi připadá, že je jóga dnes "sexy".

Petra Dobrý den, nejsem z Prahy a tak nemohu chodit k vám. Proto bych se ráda zeptala - máte nějaké doporučení, jak poznat kvalitního lektora jógy? Nechci naletět. Děkuju!

Host chatu Kvalitní lektor, to je těžké téma ... dejte na doporučení lidí, kterým věříte. Zkuste pár lektorů a nestyďte se ptát. Pocítíte to v hlavě i těle, jaká jóga a s kým vám dělá dobře.

Petr Dobrý den, jaké jsou prosím ceny za lekce jógy v Praze? Petr

Host chatu Různé. V řádu nízkých stokorun. Prosím, podívejte se na ceny u jednotlivých studií.

Jiřina Dbalá Dobrý den, kdy se jóga v žádném případě NEDOPORUČUJE??? Díky vám moc.

Host chatu Při akutní bolesti. Ale jak jsme už psala, "šávásanu" můžete kdykoli :-)

Petra Šídlová Hezký den Dito. Nenavrhnula byste mi prosím nějakou ověřenou publikaci, kde bych si mohla o józe přečíst víc? Děkuji vám. Petra

Host chatu André van Lysebeth. Cokoli od něj.

Lenka Otázka prosím: snad tu ještě nezazněla. Nejsou nějaké prvky z jógy, které se dají využít i v kanceláři? Ztuhlost za krkem, sedavé zaměstnání, občas mám fakt pocit, že už nevstanu :( Moc díky.

Host chatu Ramena táhněte dolů, seďte rovně a točte hlavou, brada dolů s výdechem, pak točíme do stran nejprve rotací a pak úklonem s nádechem. V záklonu dlouho nezůstaňte. Vše provádějte pomalu! A zavřete si u toho oči, lépe pak vnímáte dech a jeho spojení s pohybem.

Libuše NEdávno jsem na idnesu přečetla něco o hormonální józe. Co je to a je to bezpečné?

Host chatu Ano, také jsem řadu lekcí absolvovala, je to zajímavé, nebezpečné bych neřekla, ale raději bych Vás odkázala na studio, které se tomu věnuje. Nemám dost zkušeností, aby Vám sdělila více.

Natálka K. Příští týden jdu na jogu poprvé!!! Co si vzít s sebou a mohu při ní pít prosím? Děkuji, Natálka