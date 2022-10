Jedna ledvina od narození? Mnohem častější, než byste řekli

Život s jednou ledvinou už od narození může být naprosto normální, plnohodnotný a bez omezení. Zní vám to překvapivě? Ve skutečnosti je lidí, kteří se narodili bez jedné ledviny, v populaci více, než by se mohlo zdát. Mnohdy o tom ani nevědí, dokud se u nich neobjeví první problémy, nebo se na absenci druhé ledviny nepřijde náhodou. Jakmile se o své odchylce dozvědí, měli by se o sebe a své zdraví začít více starat a při sebemenší komplikaci zbystřit a vyhledat lékaře.

Pokud se člověk s jednou ledvinou narodí, jde o odchylku zvanou renální ageneze. Znamená to, že se jedna z ledvin nevyvinula - což je jev k němuž podle odborné literatury dochází u jednoho ze 450-1000 narozených dětí. Dá se zjistit už během ultrazvukového vyšetření plodu nebo následně při vyšetření ultrazvukem po narození. Existují však i případy, kdy se nepřítomnost druhé ledviny odhalí až později v průběhu života. To byl i případ Svena z Plzně, který se o absenci ledviny dozvěděl ve svých 18 letech.

"Jako mladý jsem tu informaci tenkrát moc neřešil, neuměl jsem si ani představit, co to znamená. Lékaři mě ujistili, že mám druhou, větší a plně funkční ledvinu, která kompenzuje funkci té chybějící, navíc mi z toho neplynula ani žádná omezení. Vzpomínám si jen, že to na mě padlo, když jsem se vrátil domů. Šel jsem to říct mámě a samozřejmě mě pak přepadaly otázky, proč zrovna já, jak budu dál žít a podobně. Nicméně jsem věřil lékařům a tomu, že budu bez dalších komplikací, že si jen na sebe musím dávat větší pozor, aby se mi třeba nestal úraz, který by mou jedinou ledvinu mohl ohrozit," vzpomíná dnes 44letý muž.

Život bez omezení, opatrnost na místě

Jedna zdravá ledvina dokáže plně zastat funkci obou párových orgánů - stejně jako tomu je osob, které jednu ledvinu darovali k transplantaci. Neznamená to však, že ledvina nemůže později v průběhu života onemocnět. Může u ní dojít k pomalé, postupné ztrátě ledvinných funkcí zvané chronické onemocnění ledvin (CKD - chronic kidney disease). Tato diagnóza potkala také Svena a byla odhalena díky tomu, že se rozhodl absolvovat preventivní vyšetření. Pokud se nemoc odhalí včas, výrazná omezení pacienta nečekají. Postup onemocnění je možné účinně zpomalit pomocí moderních léků a oddálit tak nutnost dialýzy, důležité však je co nejdříve stanovit diagnózu.

Chronické onemocnění ledvin však nepotkává jen osoby s jednou ledvinou - naopak je v populaci velmi časté, léčí se s ním každý desátý Čech. A to jsou jen diagnostikované případy, spousta lidí o svém onemocnění vůbec neví. Nejčastěji CKD vzniká tak, že jsou ledviny poškozeny vlivem diabetu, vysokého krevního tlaku a dalších přidružených chorob, a nejsou schopné očišťovat krev od odpadních látek, což je jejich základní funkce. Může se ale rozvinout i bez zjevné příčiny, jako tomu bylo u Svena, který netrpí cukrovkou a jeho krevní tlak je v normě. Pokud se onemocnění ledvin zhorší, odpadní látky se nahromadí v krvi a následně se mohou vyskytnout komplikace, jako je vysoký krevní tlak, anémie (nízký počet červených krvinek), slábnutí kostí a poškození nervů. Onemocnění ledvin také zvyšuje riziko vzniku onemocnění srdce a cév. Tyto potíže se mohou vyvíjet pomalu, tedy po dlouhou dobu. V nejhorším případě pak dochází k selhání ledvin, které vyžaduje dialýzu nebo transplantaci.

Prevence hrazená pojišťovnou může zachránit život

Sven měl v tomto ohledu štěstí, na vyšetření přišel z vlastní iniciativy včas, přestože nikdy neměl žádné potíže. "Byl jsem hodně překvapený, když mi lékaři sdělili, že funkce mé jedné ledviny postupně selhávají. Jsem typický zástupce té části populace, která chodí k lékaři, jen když jí něco je. Já chodil na očkování proti chřipce nebo když jsem měl angínu. Ačkoli jsem neměl žádné příznaky ani komplikace, nakonec jsem sám rozhodl na preventivní vyšetření jít, protože o jeho důležitosti v poslední době často slyším v médiích. Díky tomu se onemocnění podařilo podchytit ve fázi, kdy je stále možné brzdit jeho progresi," popisuje Sven. "Přiznám se, že to pro mě bylo zastavení, přišlo zamyšlení nad dalším životem s nemocí. Nyní jsem ale v pravidelné nefrologické péči, lékařům plně důvěřuji a užívám účinnou moderní léčbu ve formě tablet."

Prevence je přitom to nejmenší, co můžeme pro zachování svého zdraví udělat všichni. I člověk s oběma ledvinami by měl jednou ročně zajít na pravidelnou preventivní prohlídku k praktickému lékaři, při níž probíhá i kontrolní vyšetření ledvin. "Na prohlídku hrazenou pojišťovnou zahrnující orientační vyšetření moči má každý pacient nárok jednou za dva roky. U pacientů s diabetem, hypertenzí či kardiovaskulárními komplikacemi ji doplňuje také laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace (eGFR). A to od 50 let věku každé čtyři roky. Tato vyšetření umožňují včasnou diagnostiku onemocnění ledvin. Díky tomu může být pacient referován do specializovaného nefrologického pracoviště a zahájena léčba. Cílem je zpomalit rozvoj onemocnění a snížit nutnost dialyzační léčby," vysvětluje prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. z Kliniky nefrologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.