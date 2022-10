Milujte své oči, vyzývá Světový den zraku

Chránit svůj zrak je důležité nejen během léta, ale i v podzimních měsících. V posledních letech navíc mnoho lidí podceňovalo a odkládalo preventivní prohlídky u očaře. Na důležitost prevence upozorňuje i Světový den zraku, který letos připadá na 13. října 2022.

Světový den zraku se koná každý rok 2. čtvrtek v říjnu a zastřešuje ho The International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB).

"Světový den zraku upozorňuje na zdraví očí, důležitost prevence a vyzývá k očnímu vyšetření u lékaře. Stejně jako loni je téma Milujte své oči. Světový den zraku nabádá lidi, aby o svůj zrak pečovali a byla zajištěna dostupná oční péče pro každého kdekoliv na světě," vysvětluje Adam Janek, ředitel Očního centra Praha.

Na celém světě je 1,1 miliardy lidí se ztrátou zraku. Téměř 600 milionů lidí nevidí dobře do dálky (43 milionů lidí je slepých / 295 milionů lidí má středně těžké až těžké poškození zraku / 258 milionů lidí trpí mírným poškozením zraku), 510 milionů lidí nevidí dobře na blízko. S přibývajícím věkem každý ztratí schopnost zaostřovat na blízké předměty. To lze snadno ošetřit brýlemi na čtení.

"Češi preventivní kontroly zraku za poslední roky často odkládali. Důvodem byla především koronavirová epidemie, ale i to, že řada lidí na prevenci bohužel stále nedbá a zhoršení vidění řeší například jen nákupem levných brýlí v drogerii. Přitom statistiky hovoří jasně: třem ze čtyř závažných očních onemocnění, která vedou k nevratnému poškození zraku, se dá předejít, a to jen díky včasné diagnostice a následné léčbě. A k tomu právě slouží pravidelné preventivní prohlídky, a to i tehdy, kdy člověk žádný problém nepociťuje," říká Andrea Janeková, odborná oční lékařka Očního centra Praha a dodává, že existuje řada vážných očních onemocnění, která probíhají skrytě bez příznaků a zhoršené vidění pak už může znamenat takové poškození zraku, které je nevratné.

"Zhoršení zraku a slepota mohou mít zásadní a dlouhodobý dopad na náš život, proto prevence je to nejmenší, co pro svůj zrak můžeme udělat. V Očním centru Praha se tak již po několikáté ke Světovému dni zraku připojujeme a doporučujeme všem, aby péči o zdraví svých očí neodkládali, a ještě dnes se objednali na komplexní oční vyšetření," říká Andrea Janeková, odborná oční lékařka Očního centra Praha.