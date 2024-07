Co laserové operaci očí NEbrání?

Laserové operace očí patří spolu s brýlemi a kontaktními čočkami ke způsobům řešení běžných očních vad včetně krátkozrakosti a astigmatismu. Trvají kolem 15 minut a návrat do práce je u většiny profesí možný do dvou dnů po zákroku. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že pro ně není vhodná. To přitom nemusí být pravda…

Laserová operace očí je v dnešní době rozšířenou možností, jak se zbavit refrakčních očních vad jako krátkozrakost, dalekozrakost nebo astigmatismus. Operace se provádí zpravidla až v dospělosti. Důvodem není jen věk jako takový, ale čekání na stabilizaci oční vady. O té je možné mluvit v případě, že za 2 roky se změní maximálně o 0,5 dioptrie.

Syndrom suchých očí nemusí být překážkou

Laserové ošetření rohovky samo o sobě způsobuje dočasné snížení produkce slz. Proto laserová operace není vhodná v případě, že trpíte těžkým syndromem suchého oka, kdy by mohlo dojít ke komplikovanému hojení. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že o těžký syndrom suchého oka se jedná v nízkém počtu případů a že syndrom suchého oka je léčitelný. "V případě syndromu suchého oka je důležité odhalit příčinu, snažit se o omezení konkrétních zhoršujících faktorů a užívat léčbu doporučenou lékařem. Pomoci mohou také speciální přístroje představující neinvazivní léčbu této nepříjemné zdravotní komplikace, která může vést při přehlížení až k vážnému poškození," vysvětluje MUDr. Enkela Hrdličková, Ph.D., z oční kliniky Lexum v Praze Budějovická.

Laserový zákrok není tabu ani ve středním věku "Součástí přirozeného stárnutí oka je ztráta pružnosti čočky, kvůli které už oko není schopné zaostřovat na blízké předměty tak jako dřív. Presbyopie (vetchozrakost), jak se tato oční vada nazývá, může přicházet už po čtyřicítce a dříve mohla být důvodem, proč nepodstupovat laserovou operaci očí. To ale už nyní neplatí. Díky technologickému pokroku a laserové korekci metodou Presbyond můžeme zákroky doporučit, zejména při kombinaci vetchozrakosti s další dioptrickou vadou," říká MUDr. Jakub Ventruba, Ph.D., vedoucí lékař Centra refrakční a laserové chirurgie na oční klinice Lexum v Brně. Uvedená metoda zajišťuje dobré vidění na všechny vzdálenosti tak, že dominantní oko je laserováno pro ostré vidění na dálku a částečné vidění na střední vzdálenost, druhé pak na kvalitní vidění na střední vzdálenost a na blízko.

Dočasné omezení je nutné hlásit

Akutní nebo nedávné komplikace v podobě oční infekce nebo zánětu mohou být důvodem, proč je vhodné laserovou operaci dočasně odložit. "O prodělaných zánětech je důležité odborníky při předoperačním vyšetření informovat. V některých případech je operace možná i po jejich prodělání. Před operací je ale potřeba preventivně podat léky zabraňující reaktivaci infekce," radí MUDr. Ventruba. Mezi dočasné důvody, proč operaci odložit, může patřit i těhotenství a kojení, při nichž mohou hormonální změny tloušťku a zakřivení rohovky dočasně ovlivnit.

Co dělat, když zákroku brání zákal

Šedý zákal v pozdějším stadiu je důvodem, kdy je místo laserové operace vhodnější využít jiné operativní možnosti. Lidé se šedým zákalem mohou odložit brýle v případě, že v rámci operace šedého zákalu využijí možnost multifokální nitrooční čočky. Operace může být rizikem i u lidí se zeleným zákalem (glaukomem), pokud u nich není glaukom pod kontrolou. U glaukomu je proto před laserovým zákrokem vhodné důkladné vyšetření a jeho zvážení odborníkem.

Strach má velké oči

Pro někoho nejsou překážkou laserové operace zdravotní komplikace, ale obavy z bolesti a dočasného omezení zraku. Zákroky dnes trvají 15 minut a do práce je u většiny profesí možné se vrátit za jeden až dva dny. Laserová metoda se provádí pouze na povrchu oka. Je tak velmi šetrná, je možné ji využít pro obě oči současně a rekonvalescence je po ní velmi rychlá.

Kdy omezení zůstává…

V rámci laserové operace, jejímž cílem je odstranění vady, je nutné odstranit část rohovkové tkáně tak, aby došlo ke změně zakřivení rohovky. Pokud je rohovka z tohoto pohledu relativně tenká, může vést operace k jejímu poškození. To se může stát například v případě onemocnění zvaného keratokonus, při kterém se rohovka postupně vyklenuje, zešikmuje a ztenčuje. Odmítnutí v tomto případě, stejně jako u nekontrolovaného glaukomu, svědčí o vysoké kvalitě pracoviště a o tom, že bezpečnost a zdraví klienta je pro něj důležitější než získání financí za každou cenu.