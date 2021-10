Covidová pandemie zvýšila zájem lidí o alternativní medicínu

Covidová pandemie přiměla mnoho lidí změnit přístup ke svému zdraví a prevenci. Obzvlášť během lockdownu, kdy měli více času na sebe, mnozí přehodnotili své životní hodnoty, zamysleli se nad nynějším zdravím, tím, kam směřují, atd. Lidé jsou teď mnohem obezřetnější a citlivější na možná rizika. Někteří vsadili na otužování, druzí zase na alternativní léčbu. Například na čínskou medicínu.

V posledním roce, jak potvrzují praktičtí lékaři, byl velký zájem zejména o preventivní postupy. Mluvíme hlavně o cíleném posílení imunity nebo léčbě následků onemocnění covid-19. Jako je například postcovidový syndrom, který trápí stále více lidí. Právě ten způsobuje nevysvětlitelnou únavu či náhlou dušnost, poruchy spánku, špatnou fyzickou kondici, vypadávání vlasů, sklony k depresím, potíže se zažíváním. Pacienti často ani netuší, že touto nemocí procházejí, a hlavně si nevědí rady. "I v tom může alternativní medicína hodně pomocí, neb pracuje s člověkem jako celkem - s jeho tělem, duchem i myslí," uvádí MUDr. Rodion Schwarz, praktický lékař pro dospělé z Přílepské ordinace (www.prilepska-ordinace.com). Srozumitelné informace o postcovidu a léčbě najdou zájemci na webových stránkách www.postcovidovysyndrom.cz.

Kdy je vhodná západní a kdy alternativní medicína?

Obecně lze říci, že západní medicína je vynikající svou urgentní medicínou. Určitě není potřeba využívat jehličky (akupunkturu) u pacienta s podezřením na zánět slepého střeva. Naopak u chronických, vleklých onemocnění je k nezaplacení tradiční čínská medicína a psychosomatický přístup. Výborné výsledky máme například u chronických zánětů dutin, u problémů s trávením, chronických bolestí po pásovém oparu, psychosomatických obtíží, autoimunitního zánětu štítné žlázy v počátečních stadiích, u kožních problémů. "Častokrát si sáhneme i do kombinace alopatické a alternativní medicíny, kdy máme k dispozici dvojnásobný arzenál léčebných možností. A v tom je velká síla. Nejen že "dáváme bylinky a pícháme jehličky" ale my si to, že to funguje, ověříme i v krvi či ultrazvukem. Důkazy účinnosti léčby jsou pak nezvratné," prozrazuje praktický lékař Rodion Schwarz.

Nejprve zkuste klasickou, pak alternativní léčbu

Klasická medicína je nezbytně nutná u urgentních případů, jako jsou traumata, chirurgické záležitosti u onkologických pacientů. "Pacient by měl být primárně vyšetřen západní medicínou. Žijeme přece jenom v Evropě. Teprve pokud je vyloučená závažná příčina obtíží nebo západní medicína nemůže nabídnou efektivní léčbu, teprve pak se má sáhnout k alternativě. Nikdy naopak," upozorňuje MUDr. Rodion Schwarz.

Alternativní medicína pomáhá, ale je potřeba brát v potaz souvislosti

Všeobecně známý příklad je Steve Jobs, zakladatel společnosti Apple, který svou rakovinu slinivky řešil frutarianstvím a alternativní léčbou. Nakonec se stejně přiklonil k léčbě klasické. Bohužel tumor už byl v pokročilém stadiu. "Měl jsem obdobné případy i ve své praxi. Většinou končily smutně. Samozřejmě jsou i opačné případy. Měli jsme 19letou pacientku, která během jednoho roku dostala 7x antibiotika na bolest v krku. Nakonec díky tradiční čínské medicíně (TCM) a úpravě životosprávy do 3 měsíců všechny potíže ustoupily a do nyní žádná antibiotika nepotřebovala. Dalším případem byla 22letá slečna, která od svých 15 měla vždy s menstruaci spojený genitální opar. Pokaždé trpěla nesnesitelnými bolestmi a musela užívat protivirové léky. Po léčbě TCM potíže ustoupily," uvádí příklady z praxe MUDr. Rodion Schwarz. Ale i odklon od klasické západní léčby může v některých případech způsobit komplikace. "Měl jsem dokonce ve své praxi lékařku, která měla rakovinu tlustého střeva a léčila to místo na onkologii v domácím prostředí čerstvými šťávami z červené řepy a jiné zeleniny. Bohužel, skončilo to špatně," dodává Rodion Schwarz. Dalšími případy jsou často pacienti, kteří jsou nastavení na určitou léčbu - např. krevního tlaku, deprese atd. -, řeknou si, že jim vlastně nic není, cítí se dobře a většinou za podpory nějakého šarlatána, který jim to posvětí, léky náhle vysadí.

Jaký je tedy rozdíl mezi lékařem, léčitelem, šarlatánem?

Je to příklad, který pacientům říkávám, aby pochopili smysl, proč kombinujeme a proč je nutné odborné vedení: Představte si, že před vás dají kousek dortu. Dle toho kousku si vytvoříte nějaký obrázek, jak by ten dort mohl vypadat, ale skutečnost je taková, že pouze cukrář ví, jak dort vypadá. Z čeho je složený a jak se peče. Stejně tak je to i u diagnostiky a správné léčby. To, že si pacient přečte nebo vyslechne kusé informace a někdo ho přesvědčí o podobě dortu, ještě neznamená, že tomu tak skutečně je. Pouze erudovaný, vystudovaný lékař či terapeut je schopný klienta správně diagnostikovat a léčit," uvádí MUDr. Rodion Schwarz.