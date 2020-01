Čtvrtá oběť. Záhadný vir už mohl nakazit až 1700 lidí

Na zápal plic v souvislosti s málo prozkoumaným druhem koronaviru zemřel v Číně již čtvrtý člověk. S odvoláním na zdravotnické úřady ve městě Wu-chan na východě Číny o tom v úterý informovala agentura Reuters. Ve středu se kvůli nové plicní nemoci sejde krizový výbor Světové zdravotnické organizace (WHO).

Čtvrtou potvrzenou obětí nákazy se stal 89letý muž, kterého do nemocnice převezli v sobotu s vážnými dýchacími obtížemi. V neděli zemřel.

V pondělí čínské úřady oznámily, že počet potvrzených případů zápalu plic způsobených novým koronavirem přesahuje dvě stě. Vědci ale na základě propočtů pravděpodobnosti odhadují, že skutečný počet nemocných je nyní už více než 1700.

Koronaviry mohou způsobit běžné nemoci, jako je nachlazení, ale také smrtící choroby, jako jsou dýchací onemocnění SARS či MERS. Experti se domnívají, že nový virus není tak smrtící jako SARS, zároveň ale upozorňují, že se o jeho původu ví velmi málo.

Světová zdravotnická organizace (WHO) na středu svolala krizovou schůzku, na které by se měli odborníci radit o tom, zda je třeba vyhlásit celosvětový stav zdravotní nouze. Nákaza se potvrdila už kromě Číny také v Thajsku, Japonsku a Jižní Koreji a to u lidí, kteří před tím byli ve městě Wu-chan.