Dbejte na hygienu kontaktních čoček. Můžete oslepnout

Důsledně dbejte na hygienu, varují lékaři lidi, kteří nosí kontaktní čočky. V případě, že budou oční hygienu zanedbávat, mohou dostat vzácnou infekci, která může vést až k oslepnutí. Zprávu přinesl britský server The Independent.

Infekce Acanthamoeba keratitis, jejíž nákaze jde v případě pečlivé hygieny zabránit, způsobuje na povrchu oka zánět. Lékaři proto varují, aby lidé příliš neriskovali a při manipulaci s kontaktními čočkami měli čisté ruce. Rizikem je podle nich také koupání ve veřejných sprchách nebo bazénech.

Jakmile se danou infekcí člověk nakazí, je ve velkém ohrožení ztráty zraku. Nejvíce postiženým pacientům obvykle zůstane jen kolem 25 procent zraku. Velký nárůst onemocnění touhle infekcí přišel v roce 2011. Nemocnice ve Velké Británii od té doby zaznamenávají 35 až 65 případů ročně. Přitom ještě v letech 2000-2003 to bylo jen osm až deset případů za rok.

"Zvýšení takových případů jen poukazuje na to, že lidé používající kontaktní čočky by měli vědět o možných rizicích," prozradil oftalmolog John Dart z Moorfields Eye Hospital. Více v ohrožení jsou lidé, kteří používají stejné čočky víckrát a kontaminují je obyčejnou vodou místo používání speciálního roztoku.

"Lidé, co používají čočky na více použití, se musejí ujistit, že jsou jejich ruce čisté a suché předtím, než si je do oka nasadí. Měli by se také vyhnout tomu, nasazovat si je, když se jdou koupat nebo sprchovat," radí Dart pacientům.

Irenie Ekkeshisová, která pomáhá lidem, již onemocní touhle infekcí, apeluje zejména na pracovníky v optickém sektoru, aby zákazníkům a pacientům důrazně vysvětlili možná rizika plynoucí z nošení čoček.

"Je absolutně nezbytné, aby tohle (infekce) brali vážně a doporučovali lidem, aby podnikli nutná opatření a prováděli důkladnou prevenci. Kontaktní čočky jsou zdravotnické prostředky a měly by být dodávány s upozorněním pro jejich bezpečné používání," řekla Ekkeshisová.