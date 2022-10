Deset tipů, jak pečovat o svůj zrak

Někteří lidé si během letních dní nasadí sluneční brýle a tím jejich péče o zrak končí. Ale zas tak jednoduché to není. V posledních letech navíc mnoho lidí podceňovalo a odkládalo preventivní prohlídky u očaře, které by se neměly podceňovat. Ve spolupráci s Očním centrem Praha přinášíme rozepsaných deset tipů, jak by měl každý člověk pečovat o svůj zrak.

1. PŘI PRÁCI NA POČÍTAČI DODRŽUJTE PRAVIDLO 20/20/20

Při používání obrazovky se každých 20 minut dívejte na 20 sekund na něco vzdáleného 6 metrů (20 stop), abyste se vyhnuli únavě očí a bolestem hlavy.

"Práce nejen na počítačích, ale i tabletech a mobilech by měla být rozdělena přestávkami. Důvodem je to, že při práci na elektronických zařízeních zatěžujeme zrak neustálým zaostřováním na blízkou vzdálenost a tím se snižuje frekvence mrkání. Může pak docházet k větší únavě, bolestem hlavy, ale postupně může dojít i rozvinutí syndromu suchého oka. Proto všem doporučujeme práci na počítači pravidelně přerušovat a během přestávky se dívat do dálky a nezapomínat i mrkat, aby se oči zvlhčily," říká Andrea Janeková, lékařka z Očního centra Praha.

2. POBÝVEJTE VENKU

Děti by měly trávit venku alespoň dvě hodiny denně. To také pomáhá jejich očím vyvíjet se zdravým způsobem a pomáhá jim vyhnout se rozvoji krátkozrakosti.

"Pobyt venku na čerstvém vzduchu je důležitý a zdravý nejen obecně, ale platí skutečně i pro oči. Venku totiž máme celou řadu podnětů a oko tak pravidelně střídá pohled na kratší a delší vzdálenosti. Je prokázáno, že u dětí pobyt venku a omezení dlouhého trávení času pohledem do blízka snižuje výskyt a zhoršování krátkozrakosti," doplňuje Andrea Janeková, lékařka z Očního centra Praha.

3. VENKU NOSTE SLUNEČNÍ BRÝLE

Ujistěte se, že vaše sluneční brýle nabízejí UVA a UVB ochranu, aby sluneční záření nepoškodilo vaše oči.

"Sluneční brýle by se skutečně neměly podceňovat. Především při pobytu v teplých oblastech s delším výskytem slunečního záření a pobytu na horách bychom měli nosit brýle s vhodným UV filtrem. Ve vysokohorských podmínkách bychom měli dbát na to, aby světlo nepronikalo do oka odrazem z boku brýlí. U dětí do tří let postačí v našich zeměpisných podmínkách vhodné stínění, jako je klobouček nebo kšiltovka," uvádí Andrea Janeková.

4. POKUD MÁTE PŘEDEPSANÉ BRÝLE, NOSTE JE

Pokud vám byly předepsány dioptrické brýle, měli byste je nosit, abyste viděli jasně a zabránili namáhání očí a bolestem hlavy.

"Brýle se pacientům nepředepisují jen tak. Bez správné dioptrické korekce dochází k doostřování, mhouření očí, zvýšené únavě očí a s tím i spojené bolesti hlavy. Dopoledne, kdy jsou naše oči ještě odpočaté, nemusíme únavu a zhoršené vidění tolik vnímat. Za šera a zhoršených světelných podmínek už ale všichni vidíme hůře. Zvláště čtení při horších světelných podmínkách může způsobovat výše popisované astenopeické obtíže, jako je začervenání očí, jejich bolení a pálení," dodává Andrea Janeková.

5. ZKONTROLUJTE SVOU KOSMETIKU, ABYSTE SE VYHNULI OČNÍM INFEKCÍM

Zkontrolujte datum spotřeby na veškeré kosmetice, kterou používáte pro oblast očí, a pravidelně vyměňujte štětce, abyste zabránili hromadění bakterií, které by mohly způsobit oční infekce.

"Oblast očí a jejich okolí je velice citlivá oblast, u které bychom měli dávat pozor i na trvanlivost kosmetických přípravků. Kosmetika se totiž kazí stejně jako potraviny a stejně jako zkažené potraviny nám může ublížit i kosmetika. U očí hrozí riziko podráždění, ale i různých infekcí a zánětů spojivek. Obezřetní bychom měli být zejména u řasenek a očních stínů, které také ani nedoporučuji půjčovat dalším osobám," komentuje Janeková z Očního centra Praha.

6. PRAVIDELNĚ CVIČTE

Pravidelné cvičení může snížit riziko vzniku onemocnění, jako je cukrovka nebo vysoký krevní tlak, které mohou ovlivnit váš zrak.

"Některá oční onemocnění skutečně souvisejí s jinými onemocněními těla. Příkladem je právě zmíněná cukrovka, která přináší zátěž pro celé tělo i oči. Diabetikům v důsledku špatně kompenzované cukrovky hrozí tzv. diabetická retinopatie. Vysoká hladina cukru v krvi ucpává a poškozuje drobné cévy, a dochází tak k nedostatečnému prokrvení nebo otoku sítnice. Zpočátku se neprojevuje prakticky žádnými příznaky, ale v pokročilém stadiu se projeví zhoršeným viděním, které už nelze napravit, pouze zpomalit," dodává Andrea Janeková.

7. JEZTE ZDRAVĚ

Vyvážená strava zajišťuje, že budete mít vitamíny a minerály, které jsou nezbytné pro udržení zdravých očí.

"Zdravý životní styl, pohyb a vyvážená strava i jsou základem pro celé tělo a platí to i v oblasti zraku. Některé vitamíny mají skutečně podpůrný vliv na náš zrak. Základem jsou vitaminy A a B2, z minerálních látek zinek a pak i další látky, z nichž pro oči jsou nejvýznamnější lutein a zeaxantin," uvádí Andrea Janeková.

8. NEKUŘTE

Kouření zvyšuje riziko vzniku vážných očních onemocnění a trvalé ztráty zraku.

"To, že má kouření negativní dopady na lidské zdraví, je obecně známo. Ve spojení se zrakem si ale škodlivost cigaret málokdo uvědomuje. Cigarety přitom několikanásobně zvyšují riziko vzniku některých očních onemocnění, např. věkem podmíněnou makulární degeneraci. Cigaretový kouř také obsahuje toxické chemikálie, které mohou dráždit a poškozovat oči," podotýká Andrea Janeková.

9. MYSLETE NA PREVENCI A OBJEDNEJTE SE NA VYŠETŘENÍ

Preventivní oční vyšetření dokáže odhalit oční onemocnění včas a předejít tak poškození zraku. Objednejte se na prevenci i tehdy, kdy nepozorujete jakékoliv problémy.

"Příkladem, proč chodit na pravidelné kontroly zraku, může být zelený zákal neboli glaukom, který bývá právem nazýván i jako tichý zloděj zraku. Důvodem je, že při zeleném zákalu dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, avšak pacient žádné příznaky nepociťuje. Největším a nejčastějším rizikovým faktorem vzniku glaukomu je vysoký nitrooční tlak. Proto jsou velice důležitá pravidelná oční vyšetření, zvláště pak u osob nad 40 let," popisuje příklad Andrea Janeková.

10. DEJTE SVÝM OČÍM PRIORITU, POTŘEBUJETE JE CELÝ ŽIVOT

Dejte si do kalendáře připomenutí, abyste oční kontroly absolvovali pravidelně. Své oči byste si měli nechat zkontrolovat každé jeden až dva roky.

"U lidí nad 40 let jsou důležité preventivní prohlídky zraku jednou za dva roky, u seniorů a diabetiků alespoň jednou za rok. S věkem stoupá riziko závažných očních onemocnění, která mohou být skutečně závažná a způsobit až slepotu, proto bychom měli na prevenci myslet a neodkládat ji. Oči máme jen jedny, jsou jedním z nejdůležitějších smyslů. Měli bychom o ně tedy opravdu pečovat a dát jim ve svém životě prioritu," varuje Andrea Janeková, lékařka z Očního centra Praha.