Děti se bojí přiznat k transgenderu, vyhledávají pomoc on-line

Čím dál více dětí vyhledává na internetu informace a rady o sexualitě a transgenderu. Zjistil to průzkum ve Velké Británii, který odhalil, že během posledního roku se návštěvnost webových stránek Childline pomáhající dětem v nouzi téměř zdvojnásobila. Zprávu přinesl server The Telegraph.

Konkrétní informace o transgenderu se na webu Childline poprvé objevily v prosinci 2015. Od té doby návštěvnost této sekce neustále stoupá. V období od dubna 2017 do března 2018 evidoval server 6867 návštěv, od dubna 2018 do března 2019 už bylo číslo skoro dvojnásobné, konkrétně 12 343 návštěv.

Podle průzkumu využívají stránky k získání potřebných informací ohledně pohlaví či sexuální identity už děti od 11 let. Služba mimo jiné poskytuje také nonstop telefonní linku, kde se děti mohou svěřovat se svými zkušenostmi či obavami.

"Cítím se v depresích a už tři roky mám sebevražedné sklony. Moji rodiče mi nerozumějí. Přiznal jsem se, že jsem trans, oni si ale myslí, že to je jen fáze dospívání, a odmítají to přijmout. Bolí mě to," svěřil se poradcům operujícím na stránkách jeden chlapec.

Data, jež výzkumníci získali, odhalila, že jen za minulý rok si poradenská setkání související s problémy ohledně pohlaví a sexuality domluvilo 6014 děti a mladistvých. Z těchto schůzek zaznamenali 40procentní nárůst v obavách dětí, které se bojí přiznat k jiné sexuální orientací.

Nejčastější věkovou skupinu tvořily děti od 12 do 15 let, celkem 407 dětí mělo jen 11 let nebo dokonce méně. "Poznala jsem děti, které byly zoufale nešťastné, protože si o svých problémech nemohly s nikým promluvit, a tak se obrátily na Childline, protože se obávaly, že ztratí své přátele a rodina je zavrhne, pokud jim odhalí své pocity. Jsem tedy ráda, že jsou schopni obrátit se na Childline a svěřit se se svými pocity, aniž by je někdo soudil," řekla zakladatelka a prezidentka služby Esther Rantzeová.

"Vím, že někteří dospělí se cítí nepohodlně, když o tomhle tématu musí s mladými lidmi mluvit, ale pokud kolem nich vytvoříme tabu a děti se budou cítit vinné a odmítnuté, tak to v některých případech může vést k jejich depresím nebo až k sebevraždě. Všichni jim musíme citlivě naslouchat a chránit je před hlubokým pocitem neštěstí a osamělosti," nabádá Rantzeová.