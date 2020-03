Epidemiolog: Pandemie by mohla skončit v červnu

Pandemie nového typu koronaviru by mohla do června skončit, pokud všechny země světa zmobilizují síly v boji proti této nebezpečné nákaze. Podle agentury Reuters to prohlásil uznávaný čínský epidemiolog Čung Nan-šan.

"Pokud budou země brát šíření nákazy vážně a budou připraveny podnikat razantní opatření, mohla by být pandemie během pár měsíců za námi," uvedl zmíněný poradce čínské vlády pro oblast zdravotnictví, který v roce 2003 výrazně přispěl k zastavení šíření nemoci SARS způsobované rovněž koronavirem.

"Radím všem zemím, aby se řídily nařízeními Světové zdravotnické organizace a zasáhly na celostátní úrovni," dodal Čung.

Epidemiolog připomněl, že viry patřící do stejné kategorie jako nový typ koronaviru jsou v teplých měsících méně aktivní, což by mohlo pomoci postup infekce zpomalit.

"Můj odhad ohledně června se zakládá na tom, že všechny země podniknou ta správná opatření. Pokud ne, může pandemie trvat déle," konstatoval třiaosmdesátiletý zdravotnický expert Čung.