Festival Na hlavu zahájí snímek Elling

Festival Na hlavu nabídne komplexní pohled na duševní zdraví. Letos se koná už třetí ročník akce. Pořádá ji Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) spolu s iniciativou Na rovinu v Městské knihovně v Praze od 31. ledna do 3. února. Uvedeno bude devět filmů s tematikou duševního zdraví, projekce budou spojené s komentáři odborníků. Nachystaná jsou také autorská čtení, besedy a přednášky. Informoval o tom mluvčí NUDZ Jan Červenka. NUDZ sídlí v Klecanech u Prahy.

"Zahájení festivalu patří filmu Elling, v diskusi se budeme věnovat velmi aktuálnímu tématu, reformě psychiatrické péče v Česku," uvedl Petr Winkler z Národního ústavu duševního zdraví. Diskutovat se podle něj bude zejména o přesunu z velkých nemocnic do komunitní péče a o centrech duševního zdraví. "Těch již aktuálně pět funguje, dalších 16 bylo vybráno a vznikne do poloviny roku 2019," doplnil Winkler. Celkově má vzniknout zhruba stovka center pro dospělé obyvatele ČR a další specializovaná na komunitní služby pro děti, seniory a další cílové skupiny.

V programu festivalu je například také beseda herce Martina Myšičky z Dejvického divadla nazvaná Co media o filmových mýtech o duševním zdraví, na kterou si jako hosta přizval primáře kliniky NUDZ Pavla Mohra. Ředitel NUDZ Cyril Höschl bude na festivalu přednášet o tom, co je v našem chování vrozené a co naučené.

Mezi dalšími tématy, která festival připomene, jsou třeba vážná duševní onemocnění, závislost na alkoholu, problematika spánku, LGBT (lidé s menšinovým sexuálním zaměřením či identitou) nebo nové poznatky z výzkumu psychedelik.

"V pátek dopoledne jsme připravili program pro žáky 2. stupně základních škol a středních škol, půjde o diskuzi s lidmi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním - to je také novinka oproti předchozím ročníkům," dodal koordinátor festivalu Na hlavu Štěpán Šůstek.

V rámci doprovodného programu si návštěvníci budou moci například vyzkoušet virtuální realitu používanou při terapii nejrůznějších fóbií.