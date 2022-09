Fyzioterapeut radí: Pět tipů, jak na zdravou chůzi

Musí se dospělý člověk učit chodit? Odpověď může překvapit - ano, musí. Ale není to žádná ostuda. Všichni jsme totiž od dětství chodili v neanatomických botách. Teď nastal čas nohy osvobodit a seznámit je se zdravou chůzí. Fyzioterapeut Lukáš Klimpera radí, jak správně a zdravě chodit.

Přirozená chůze je to nejlepší cvičení. Nemusíte však ujít stovky kilometrů měsíčně, stačí si každý den dopřát krátkou procházku. "Chůze je přirozený pohyb, pro který jsme se vyvinuli. Důležité je však chodit přirozeně a zdravě. Narovnáte tak svůj postoj, čímž pozitivně ovlivníte celé tělo i mysl, podpoříte imunitu, a dokonce budete v lepší náladě. I proto velmi prospívá, když po dni stráveném v kanceláři vyrazíte na procházku," vysvětluje fyzioterapeut Lukáš Klimpera.

Při zdravé chůzi se rozevře hrudník, proto dýcháte zhluboka a více okysličujete organismus. Přirozená chůze pomáhá od bolestí zad, prospívá imunitě a aktivuje pánevní dno, se kterým má potíže řada dospělých.

Proč se musíme učit chodit zdravě?

Než abyste se denně honili za výsledky a počítali kroky, soustřeďte se na jejich kvalitu a zvědomujte svou chůzi. Měla by dělat hlavně radost, což žádným počtem kroků nenaženete. Jak ale chodit opravdu zdravě?

Nejprve se zujte

Všimněte si, jaký tvar má vaše chodidlo a jak vypadají vaše boty. Noha potřebuje dostatek prostoru, ale klasická (i sportovní) obuv s úzkou špičkou svazuje prsty k sobě. Právě z nich přitom vychází síla odrazu. Jakmile ji nemůžete využít, hledáte jiný způsob pohybu. A tak vzniká patologická, nezdravá chůze. "Pokud člověk celý život chodí v běžné obuvi, neumí citlivě našlapovat. Hází dolní končetinu dopředu pomocí pánevního pletence, kyčelních kloubů a bederní páteře a dopadá na ni," upozorňuje Lukáš Klimpera.

Zkuste chodit bosky nebo si pořiďte boty, které mají prostornou špičku, jsou pružné a ohebné ve všech směrech a nenaklánějí vaše tělo podpatkem. Nenechte se však zlákat pouze nálepkou "barefoot", varuje Lukáš Klimpera: "Barefoot bota, tedy bota pro přirozenou bosou chůzi, není jen o tenké podrážce. Je vyrobená tak, aby noha mohla fungovat co nejvíc svobodně a přirozeně. To znamená, že nesmí chodidlo nijak omezovat."

Zapojte prsty

Největší síla vašich nohou se skrývá v prstech. Nevěříte? Vyzkoušejte si to jednoduchým cvičením. Stoupněte si, nohy rozkročte na šířku pánve a prociťte kontakt se zemí. Pomalu se pomocí prstů vytáhněte na špičky, ale netahejte lýtky, ta jen pomáhají. Uvědomte si, jakou sílu mají vaše prsty, když zvednou celé tělo. Myslete na to, abyste je aktivně zapojovali také při chůzi. Odrážejte se od nich a tlumte jimi dopady.

"Odrazová síla vychází z plosek nohou od prstů a pak se přenáší do zbytku těla, aby ho posouvala dopředu a zároveň stabilizovala trup. Došlap je měkký, jemný a citlivý, noha může zaujmout pevný a stabilní kontakt s terénem, který tvoří ideální základ pro následný plný odraz od prstů," říká Lukáš Klimpera.

Neste se vědomě

Nohy vás mají vědomě nést. Co to ale znamená? Zkuste se znovu postavit a rozkročte nohy na šíři boků. Vnímejte kontakt se zemí a aktivujte nohy proti hmotnosti těla. Uvědomte si, že je nezatěžujete pasivně, ale aktivně vás nesou. Tento pocit se snažte si uchovat při chůzi.

Také uznávaná česká fyzioterapeutka Clara Lewitová vysvětluje, jak začít s bosou chůzí:

S bosou chůzí začněte opatrně

Nejpřirozenější je pro tělo bosá chůze. Problém je, že jsme si od ní odvykli. Kdybyste se proto hned přezuli do barefoot bot nebo vyrazili bosky do města, mohli byste si ublížit. Po letech v botách jste zvyklí dopadat ostře na patu, čímž vzniká obrovský náraz, který tělu škodí. Začněte proto pomalu, na měkkém povrchu, například na trávě. Nebo si pořiďte boty, které ochrání chodidlo před dopady a vy došlapujete jako do mechu. Takové jsou například Ahinsa shoes Comfort se změkčeným došlapem.

"Vybírejte si boty, které chodidla nijak neomezují. Věnujte pozornost šířce špičky i celé boty, všímejte si jejich hmotnosti, vyhněte se tvrdým neflexibilním materiálům a silné podrážce. V takových botách nemůžeme používat prsty a přirozeně se odrážet," radí Lukáš Klimpera.

Rychlou chůzi nechejte na později

Zdravá chůze je o vnímání vlastního těla. A to jde při rychlé, uspěchané chůzi velmi těžko. Proto se nenechte hned zlákat svižným krokem s vyšší tepovou frekvencí a dejte si raději načas. Choďte pro radost, klidně pomaličku, ale vědomě. Až se sžijete s přirozenou chůzí, teprve potom zrychlete.